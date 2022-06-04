Антониу Гутерриш призывает организовать безопасную эвакуацию гражданских, оказавшихся в ловушке боевых действий.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призывает прекратить насилие и начать переговоры.

Об этом говорится в заявлении Гутерриша по случаю 100 дней полномасштабной войны России против Украины.

"Поскольку мы выделяем этот трагический день, я возобновляю мой призыв к немедленному прекращению насилия, неограниченному гуманитарному доступу для всех тех, кто в нем нуждается, безопасной эвакуации гражданских, которые оказались в ловушке боевых действий и к немедленной защите гражданских и соблюдению прав человека в соответствии с международными нормами", - подчеркнул Гутерриш.

Глава ООН добавил, что Организация настроена прилагать гуманитарные усилия.

"Как я отметил с самого начала, урегулирование этого конфликта потребует переговоров и диалога. Чем скорее стороны будут участвовать в добросовестных дипломатических усилиях для прекращения этой войны, тем лучше будет для Украины, России и всего мира. Организация Объединенных Наций готова поддержать все такие усилия", - добавил Гутерриш.

Как писал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за 100 дней войны Россия не смогла достичь ни одной стратегической цели.

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