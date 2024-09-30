В ЕРДР должны быть внесены сведения о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 425 УКУ – халатное отношение к военной службе.

Киевский апелляционный суд обязал ГБР открыть уголовное дело в отношении бывшего командующего Объединенных сил ВСУ, генерала Юрия Содоля. Об этом в Telegram сообщил начальник штаба бригады НГУ "Азов", подполковник Богдан Кротевич, ссылаясь на сегодняшнее решение суда.

"Киевский апелляционный суд отменил постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева Мелешак А.В. от 19 августа 2024 года по делу №761/24500/24 производство №1-кс/761/15750/24 и постановил новое Постановление, которым обязалобязал уполномоченное лицо Государственного бюро расследований, в компетенцию которого входит внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований, не позднее 24 часов с момента получения копии судебного постановления, принятого по результатам рассмотрения данной апелляционной жалобы, в порядке статьи 214 УПК Украины, внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 425 Уголовного кодекса Украины на основании Заявления Кротевича Богдана Александровича", – написал начштаба "Азова".

По словам Кротевича, он был готов к отказу суда, но хотел услышать его лично. Поэтому приехал на заседание с передовой.

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"Сегодня впервые выступал перед судом. И сегодня же возвращаюсь обратно на Торецкое направление... Когда мне предоставили слово (в суде), я отметил, что хочу увидеть справедливость", – добавил военный.

Он отметил, что по состоянию на сейчас расследования проводятся почти по всем командирам бригад, однако некоторое военное руководство "чувствует безнаказанность за свои действия".

"И только справедливый суд может защитить тех, кто на самом деле отдает свою жизнь ради Родины, тех кто воюет в окопах. Если не будет ответственности – генералитет продолжит воевать людьми как пешками, но мы не россияне, мы не имеем права так делать. То, что мы видим на передовой – истощение, это результат предыдущего управления бригадами как мясом. Это не должно происходить снова", – сказал Богдан Кротевич.

Что предшествовало

Юрий Содоль был назначен Командующим объединенных сил ВСУ 11 февраля этого года на фоне многочисленных перестановок в военном командовании после отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Но в июне стало известно, что Кротевич обратился в ГБР с жалобой на генерала Содоля, в которой обвинил его в ряде ошибок, начиная со времен обороны Мариуполя в 2022 году.

В Государственном бюро расследований заявили, что проверят действия Содоля во время его командования обороной Харьковского направления и те факты, которые изложены в заявлении начальника штаба бригады "Азов".

24 июня президент Владимир Зеленский снял генерала Юрия Содоля с должности командующего Объединенных сил ВСУ.

Комментируя снятие Содоля с должности, экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев отметил, что информация, которая вылилась в широкую общественность, является лишь "верхушкой айсберга".

В июле Кротевич рассказывал, что подал в суд на Государственное бюро расследований после того, как в учреждении не возбудили дело против бывшего командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля. По словам начштаба "Азова" в ГБР ответили, что его заявление против Содоля добавят к делу о трансграничном прорыве оккупантов в Харьковской области. Кротечив заявил, что ГБР нарушает закон и что это "фактически умышленное бездействие".

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