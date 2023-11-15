Эта статья представляет собой реакцию на различные, преимущественно поверхностные, эмоциональные, хаотичные взгляды в обществе относительно судейского вознаграждения, которое профессиональный судья получает из государственного бюджета Украины за счет налогоплательщиков. Сразу отмечу, что такие случаи не являются безосновательными, однако они не содержат глубинно-предметного анализа и не сегментируются. Виновниками в этом являются, как представители общества, которые не утруждают себя системным анализом своих претензий, так и носители публичной власти, которые своими решениями (законами), и другими нормативными документами, а преимущественно деятельностью (бездействием) создают хаос и недоразумение в порядке формирования судейского вознаграждения, в том числе и игнорируя принцип справедливой оплаты.

Сначала необходимо осознать, что полномочия и ответственность за законное и эффективное использование бюджетных средств на выплату судейского вознаграждения (зарплата) в соответствии с Бюджетным кодексом Украины и законами в сфере судебной деятельности возложены на распорядителей бюджетных средств. В сфере правосудия по финансовому обеспечению львиной доли органов судебной власти (кроме высшего совета правосудия, Высшего специализированного суда, Верховного суда и Конституционного Суда Украины) такими распорядителями являются – Государственная судебная администрация Украины (главный распорядитель бюджетных средств) и ее территориальные органы (распорядители средств низшего уровня) в отношении местных судов, и никто другой.

Не буду прибегать к политологической дискуссии вроде – большое или нет в денежном измерении судейское вознаграждение. Это отдельная история. Моя цель по кирпичам разложить суммарную выплату судейского вознаграждения по ее составляющим с позиции законности и справедливости начислений, как через призму соблюдения буквы закона, так и трактовки (иногда манипулятивной) положений Закона органами судейского самоуправления и Конституционным Судом Украины.

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В отличие от должностного оклада судьи доплаты к нему являются преференциями, зависящими от определенных статусных обстоятельств

В соответствии с положениями части второй статьи 135 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" от 2 июня 2016 года № 1402-VIII (далее – Закон № 1402-VIII) судейское вознаграждение выплачивается судье со дня зачисления его в штат соответствующего суда, если иное не установлено настоящим законом, и состоит из должностного оклада и доплат. Виды этих доплат исчерпывающе определены: 1) выслуга лет; 2) за пребывание на административной должности в суде (председатель или заместитель председателя суда); 3) научная степень; 4) работа, предусматривающая доступ к государственной тайне.

Если первые два вида доплат не требуют обсуждения, поскольку они понятны и необходимы, то два следующих вида нуждаются в оценке.

Что касается доплаты за научную степень (15% и 20% от должностного оклада соответственно за кандидата и доктора наук), то у меня была постоянная отрицательная позиция еще со времен разработки первых законов в сфере судебного устройства независимой Украины, потому что качественное рассмотрение конкретных дел в суде ну никак не зависит от наличия ученой степени. Однако, так императивно решил законодатель и здесь можно лишь дискутировать с ним.

Судья получает судейское вознаграждение за отправление правосудия

Сущностное содержание четвертого вида доплаты не является однозначным в правопонимании и, как следствие, в правоприменении. Рассмотрение этой нормы будет позже.

Необходимо, также, осознавать, что в отличие от должностного оклада судьи доплаты к нему являются преференциями, зависящими от определенных статусных обстоятельств.

За что же судья, как носитель судебной власти, получает судейское вознаграждение? Если системно ознакомиться с различными положениями закона, то он получает судейское вознаграждение за осуществление правосудия. Однако, из предписаний закона дополнительно вытекают определенные нюансы, которые и должны оговаривать размер судейского вознаграждения.

По закону лица, принадлежащие к корпусу судей, делятся на тех: 1) которые находятся в должности судьи и осуществляют полномочия судьи, то есть непосредственно отправляют правосудие путем постановления судебных решений; 2) которые, хотя и находятся в должности судьи, но по определенным причинам не осуществляют полномочия по отправлению правосудия, то есть они не постановляют судебных решений и таким образом не несут ответственности за их качество. Указанная градация обуславливает различие относительно начисления указанных доплат к должностному окладу судьи. Сегодня же мы имеем "раздрай" и несправедливость в начислении доплат указанной второй категории судей из-за отсутствия в нормах законов четкости относительно правовой конструкции: "по определенным причинам не осуществляют полномочия".

Имеем "раздрай" в начислении доплат судьям из-за отсутствия в нормах законов четкости

В статьях 49, 54, 55, 56, 82, 89, 109, 113, 116, 136, 147 Закона № 1402-VIII указаны случаи когда судья не осуществляет правосудие. Бесспорное единство у властных органов по лишению судей доплат касается только двух случаев - когда лицо отстранено от должности судьи в связи с привлечением его к уголовной ответственности или к судье применено дисциплинарное взыскание в виде временного отстранения от осуществления правосудия. Во всех остальных случаях, указанных в перечисленных статьях закона, единого подхода нет, о чем, даже, отметил Конституционный Суд Украины в решении от 4 декабря 2018 года № 11-р/2018 (абз.7 пункта 3.4.). Это касается – делегирования судьи в другие органы в системе судебного устройства, ситуаций с переводами в другие суды или пребывании в состоянии ожидания переназначения в связи с реформированием судебной системы и тому подобное. И даже, в этом непутевом решении Конституционный Суд Украины не решился определить право на доплаты судьям, полномочия которых прекращены в связи с истечением пятилетнего срока полномочий, на который они были назначены.

С одной стороны, наш законодатель, не вдумываясь в содержательность правовой нагрузки стержневого словосочетания "осуществляет правосудие", расширил категорию лиц, которые, не осуществляя само правосудие, получили право на доплаты. С другой стороны, органы судейского самоуправления и Конституционный Суд Украины через различные трактовки норм законов приложились к необоснованному "обеспечению" такими доплатами лиц, которые хотя и находятся на должностях судей, но не имеют право на начисление доплат, поскольку непосредственно не осуществляют правосудие (не рассматривают судебных дел и не постановляют по ним решения).

Попробуем разобраться. В соответствии с частью десятой статьи 135 действующего закона № 1402-VIII: "судья, который не осуществляет правосудие (кроме случаев временной нетрудоспособности, пребывания судьи в ежегодном оплачиваемом отпуске) не имеет права на получение доплат к должностному окладу". Это конкретный императив закона! Именно такая же норма-близнец существовала и ранее в тексте части десятой статьи 133 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" от 7 июля 2010 года № 2453-VI и в Законе Украины "Об обеспечении права на справедливый суд" от 12 февраля 2015 года № 192-VIII, в котором пунктом 9 была изложена новая редакция Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" от 7 июля 2010 года № 2453-VI.

Судья, не осуществляющий правосудие не имеет права на получение доплат к должностному окладу

Конституционный Суд Украины решением от 4 декабря 2018 года № 11-р/2018 (пункт 2 резолютивной части) признал неконституционным положение части десятой статьи 133 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" от 7 июля 2010 года № 2453-VI в редакции Закона Украины "Об обеспечении права на справедливый суд" от 12 февраля 2015 года № 192-VIII для целей применения отдельных положений Закона № 1402-VIII (статьи 55, 56, 82, 89, 147), обосновывая свою позицию тем, что одинаковый подход ко всем случаям не осуществления судьями полномочий является неоправданным, не справедливым и чрезмерным. Однако, на момент постановления такого решения (декабрь 2018 года) уже более 2 лет действовала часть десятая статьи 135 закона № 1402-VIII, о которой Конституционный суд Украины ничего не сказал, то есть положение части десятой статьи 135 закона № 1402-VIII относительно не начисления доплат, кроме двух случаев (временной нетрудоспособности, пребывания судьи в ежегодном оплачиваемом отпуске), имеет на сегодня императивную силу!

Именно поэтому, ни Государственная судебная администрация Украины, ни какие-либо органы судейского самоуправления, никакими их актами не могут вместо законодателя решать вопрос о начислении доплат к должностному окладу судьям, которые не осуществляют полномочий отправления правосудия.

Однако, отдельные решения Совета судей Украины, принятые в течение 2019-2023 годов, содержат обратное. Совет судей Украины под председательством Монича Б. С. (А до этого Ткачука А. с,) прибегла к ревизии законодательства, формированию ложного правового мнения в среде судей, искажению судебной практики по вопросам, касающимся бюджетных расходов на выплату судейского вознаграждения.

Государственная судебная администрация не может вместо законодателя решать вопрос о начислении доплат судьям

В частности, решением от 19.04.2019 № 21 за подписью Ткачука А. С. Совет судей Украины решает проинформировать суды по следующим вопросам:

"2. судья, который не осуществляет правосудие из-за обстоятельств, которые не зависят от него лично или не обусловлены его поведением, имеет право на получение доплат к должностному окладу со дня принятия решения Конституционным Судом Украины от 4 декабря 2018 года № 11-р/2018 по делу № 1-7/2018 (4062/15).".

Таким образом, этим решением Совет судей Украины, во-первых, фактически отменил ограничения Высшего совета правосудия для судей, привлеченных к дисциплинарной ответственности с обязательством обязательного прохождения курса повышения квалификации и процедуры квалификационного оценивания, во-вторых, провел ревизию законодательства, позволив не выполнять предписания части десятой статьи 135 закона № 1402-VIII, согласно которой, судьи, не осуществляющие правосудие, не имеют права на доплаты к должностному окладу.

Совет судей Украины фактически отменил ограничения Высшего совета правосудия для судей, привлеченных к дисциплинарной ответственности

Следующим решением от 03.09.2021 № 38 за подписью Монича Б. С. Совет судей Украины сознательно продолжает практику ревизии действующего законодательства, уже не ограничиваясь стандартным рекомендацией императивно предоставляет следующие указания:

"1. обратить внимание распорядителей бюджетных средств органов судебной власти, что судья который не осуществляет правосудие из-за обстоятельств, которые не зависят от него лично или не обусловлены его поведением, имеет право на получение доплат к должностному окладу со дня принятия решения Конституционным Судом Украины от 04.12.2018 № 11-р/2018.

2. ограничение в выплатах доплат судьям, которые не отправляют правосудие на основании части 10 статьи 135 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" от 2 июня 2016 года № 1402-VIII со следующими изменениями допустимо только в случае привлечения их к уголовной или дисциплинарной ответственности, следствием чего является отстранение судьи от должности или от осуществления правосудия, а любые ограничения выплат доплат к должностному окладу судьям, которые не осуществляют правосудие по независящим от них основаниям, являются недопустимыми и противоречащими Конституции Украины и решению Конституционного Суда Украины от 04.12.2018 № 11-р/2018.".

Совет судей Украины сознательно продолжает практику ревизии действующего законодательства

Таким образом, указанное решение Совета судей Украины фактически отменяет часть Десятую статьи 135 закона № 1402-VIII, которую Конституционным Судом Украины не было признано неконституционной. В этом же решении планируется обратиться к субъектам законодательной инициативы о признании нормы утратившей силу. То есть, в одном решении есть противоположные позиции, в частности, не соблюдать требования действующего закона № 1402-VIII уже сейчас, но на всякий случай (так впрок) инициировать отмену "неудобных" для "кармана" судей нормативных предписаний.

Вредная политика Совета судей Украины в вопросах выплаты доплат в составе судейского вознаграждения вопреки действующему законодательству нашла продолжение также в решениях от 28.01.2022 № 4, от 14.03.2022 № 10, от 05.08.2022 № 24, которыми фактически отменяются императивные предписания части десятой статьи 135 закона № 1402-VIII.

Так что же у нас судебная власть уже узурпировала компетенцию законодательной власти?

В одном решении есть противоположные позиции

Может уже пора всем тем, кто вообразил себя носителем государственной власти (но не стал государственником – моя ремарка), а именно – законодателям в написании законов, четко определять содержательность соответствующих явлений хотя бы в той норме, что составляет глоссарий понятийного аппарата для судей, особенно судей Конституционного Суда Украины, в случае определения ими чего-то там неконституционным, раскрыть содержательную суть правовых определений, в нашем случае это понятие "осуществляет правосудие".

Мне как-то не понятно – например, судьи, которые делегированы в органы судейского самоуправления, Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии, Национальной школы судей Украины и т.д. - они что, осуществляют правосудие? Ибо состоялось или нет правосудие в судейской деятельности можно увидеть только через содержание судебного решения, которое непосредственно постановил судья, когда исполнял свои полномочия судьи, а не какие-то другие, хотя и определенные законом, обязанности.

Еще французский математик, филолог и философ Рене Декарт (1596-1650 годы) наставлял: "Определите значение слов и вы лишите человечество половины его ложных представлений". Конституционным Судом Украины не было раскрыто понятие правосудия, поэтому и не сложилось представления, относительно его правового понимания. Правосудие, ввиду его целевого философского назначения, - это правоприменительная, ценностноориентированная, завершающая (конечная) деятельность суда (судьи) по объективному рассмотрению и справедливому решению вопроса его компетенции, к которой относится применение нормативных предписаний законов, основывающееся на принципе верховенства права и судейском усмотрении 1. И скажите мне, при чем тут судья, который преподает в Национальной школе судей Украины или "гоняет" судью по этажам в помещениях Высшей квалификационной комиссии судей Украины? Какой бы витиеватостью ни занимался Конституционный Суд Украины, манипулятивно "играя" решениями Европейской хартии относительно статуса судей, но без серьезного глубинного анализа правных положений в украинском праве нельзя согласиться с тем, что судья осуществляет само правосудие, не постановляя судебных решений.

Определите значение слов и вы лишите человечество половины его ложных представлений

Перейдем теперь к четвертому виду доплаты к должностному окладу судейского вознаграждения. Думаю, что ее надо уже проанализировать без относительно ранее указанных двух категорий судей, потому что те, которые не осуществляют правосудие непосредственно, в соответствии с предписаниями части десятой статьи 135 закона № 1402-VIII, не имеют права на какие-либо доплаты. Ранее указанные решения Совета судей Украины от 28.01.2022 № 4, от 14.03.2022 № 10, от 05.08.2022 № 24 по-приказному определяют основания и условия начисления судьям, осуществляющим правосудие, имея допуск к государственной тайне, соответствующей доплаты к их должностному окладу, опираясь на такой подход.

В пункте 1 решения Совета судей Украины от 28.01.2022 № 4 указано, что положение статьи 30 Закона Украины "О государственной тайне" от 21.01.1994 № 3855-ХІІ, пунктов 2, 5 Положения о видах, размерах и порядке предоставления компенсации в связи с работой, предусматривающей доступ к государственной тайне, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 15.06.1994 № 414, следует понимать так, что необходимым условием получения компенсации в связи с выполнением работ, предусматривающих доступ к государственной тайне, является наличие у лица допуска к государственной тайне (на основании которого предоставляется доступ к государственной тайне), и не обязательно зависит от выполнения работ/заданий и/или должностных обязанностей, которые требуют доступа к государственной тайне, или учитывая поставленные задачи предусматривают возникновение необходимости в таком доступе.

Далее, пунктом 2 указанного решения, Совет судей Украины с превышением ее полномочий предоставляет, как по мне, ложную трактовку действующего законодательства относительно начисления и выплаты компенсации за работу, связанную с государственной тайной. В частности, безапелляционно утверждается следующее:

Совет судей Украины предоставляет ложную трактовку законодательства о компенсации за работу с государственной тайной

"2.Допуск к осуществлению деятельности, связанной с государственной тайной, предоставленный в соответствии с законодательством о государственной тайне судье или работнику аппарата, которые работают по должностям согласно номенклатуре должностей работников, пребывание на которых требует оформления допуска и предоставления доступа к государственной тайне, по сути и правовой природе в условиях режимных ограничений считать дающим право лицу на получение компенсации (доплат к должностному окладу) на постоянной основе.".

Опана, стоп, Федя, как у нас в Одессе говорят, а ну господа члены Совета судей Украины читайте внимательно и вдумчиво положение, которое указано в пункте 4 части второй статьи 135 закона № 1402-VIII, а там указано: "работа, предусматривающая доступ к государственной тайне". Ключевое, акцентное слово в определенной законодателем юридически-филологической конструкции является "работа", именно работа, которую связывают с допуском к государственной тайне, а не сам допуск к государственной тайне. Согласно приведенному положению закона № 1402-VIII, судья, имеющий доступ к государственной тайне, имеет право на доплату за выполненную работу, то есть за рассмотрение дела, в котором содержатся материалы, составляющие государственную тайну, а не за сам бесплодный допуск и доступ к такой тайне. По статистике таких дел не так уж и много, то куда же летят деньги налогоплательщиков – за "не работу", поскольку количественный объем таких дел (то есть именно работа) составляет мизер.

Кстати, на ошибочность позиций в этом решении Совета судей Украины как в аргументации, так в посылах на нормы законов, утративших силу уже более чем 10 лет назад, указывала и Служба безопасности Украины письмом от 14.02.2022 № 26/2-739, адресованным председателю Совета судей Украины и руководству Государственной судебной администрации Украины. Однако ни пары из уст от Совета судей.

Судья имеет право на доплату за рассмотрение дела, в котором содержатся материалы, составляющие государственную тайну, а не за сам бесплодный допуск к такой тайне

Указанное решение грубо нарушает законодательство по вопросам государственной тайны, оно сознательно также не учитывает такие важные аспекты применения правовых норм по этим вопросам, как обязательность иметь не только допуск, но и доступ гражданина к информации, содержащей государственную тайну и осуществление работы (действий) по обработке такой информации в ходе осуществления им деятельности, связанной с государственной тайной.

Взглянем на еще один выкрутас Совета судей Украины, когда она уже приведенным решением от 03.09.2021 № 38 фактически обязала распорядителей бюджетных средств осуществлять судьям уже проанализированные доплаты, а при попытке не согласиться с таким указанием принимается угрожающее решение Совета судей Украины от 30.08.2023 № 36, которым признается неудовлетворительной работа Государственной судебной администрации Украины в вопросах финансового обеспечения деятельности органов судебной власти в 2022 году и за январь-август 2023 года с инициированием перед Высшим советом правосудия открытия дисциплинарного производства относительно руководства Государственной судебной администрации.

Стоит напомнить господам из Совета судей Украины, что их полномочия указаны в статье 133 закона № 1402-VIII, по содержанию которой они не наделены контрольными функциями в отношении этого распорядителя бюджетных средств.

Совет судей Украины не наделен контрольными функциями относительно распорядителя бюджетных средств

Более того, в соответствии со статьями 151, 152 закона № 1402-VIII в комплексе с предписаниями части второй статьи 22 Бюджетного кодекса Украины (основной регулятор порядка использования государственного бюджета Украины), Государственная судебная администрация Украины является главным распорядителем бюджетных средств, направленных на финансирование деятельности судебной власти (кроме высшего совета правосудия, Высшего специализированного суда, Верховного суда и Конституционного Суда Украины). В этом контексте также напомню, что в соответствии с предписаниями статьи 20 Бюджетного кодекса Украины на главного распорядителя бюджетных средств возложено обязательство в бюджетном процессе применять программно-целевой метод, одним из составляющих которого являются результативные показатели – то есть в нашем случае это то, за что осуществляются доплаты к должностному окладу судьи за работу, предусматривающую доступ к государственной тайне (осуществление правосудия непосредственно с выполнением работы, предусматривающей доступ к государственной тайне).

В соответствии с частью третьей статьи 26 Бюджетного кодекса Украины распорядители бюджетных средств в лице их руководителей организуют внутренний контроль и внутренний аудит и обеспечивают их осуществление в своих учреждениях и на предприятиях, в учреждениях и организациях, относящихся к сфере управления таких распорядителей бюджетных средств.

Исходя из приведенного, никакие органы судейского самоуправления не могут "командовать" распоряжением бюджетных средств, направленных на финансирование деятельности судебной системы.

Резюмируя изложенное можно утверждать, что Совет судей Украины своими решениями фактически на свой вкус перекрутил и перетолковал Закон, превышая предоставленные ему полномочия.

Совет судей Украины своими решениями на свой вкус перекрутил и перетолковал Закон

Деструктивными последствиями для государственного бюджета и налогоплательщиков от такой деятельности являются:

дестабилизация деятельности главного распорядителя Государственного бюджета Украины в сфере судебной власти – Государственной судебной администрации Украины и распорядителей бюджетных средств низшего уровня на местах - ее территориальных управлений;

реальные потери государственного бюджета Украины от незаконного и непродуктивного использования бюджетных средств, направленных на оплату труда (судейское вознаграждение) судьям, которые по разным причинам не осуществляют правосудие;

подрыв доверия общества к судейской ветви власти в целом.

Этой статьей не беру за цель защищать государственную судебную администрацию Украины в ее взаимоотношениях с Советом судей Украины, думаю, что и к ней будут претензии относительно надлежащего выполнения предписаний и требований как приведенных, так и положений других статей Бюджетного кодекса Украины, особенно относительно продуктивного использования бюджетных средств, отсутствия настойчивости в контроле за бюджетными расходами, например, почему председатели судов не законно держали в штате судов лиц, которые много лет не осуществляли правосудие (так называемых судей-пятилеток, то есть судей, пятилетний срок назначения которых давно закончился).

Однако, чтобы читателя не перегружать "винегретом" из значительной совокупности претензий и чтобы не "плавились мозги", пока ограничимся изложенным.

Дальше будет!

Судья Конституционного Суда Украины в отставке Виктор Шишкин