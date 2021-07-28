Глава Минкульта Александр Ткаченко считает, что теперь нелегальным застройщикам и чиновникам КГГА, раздающим землю в историческом ареале под застройку, будет туго.

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО сегодня одобрил и подтвердил правильность решения Министерства культуры и информационной политики Украины относительно границ и режимов буферной зоны Софийского собора и Киево-Печерской лавры в центре Киева.

Об этом сообщил глава Минкульта Александр Ткаченко в своем Телеграм-канале.

"Что это значит? Нелегальным застройщикам и чиновникам КГГА, раздающим землю в историческом ареале под застройку, теперь будет туго", - отметил министр.

Он напомнил, что еще 31 января 2020-го года Министерство культуры и информационной политики своим приказом утвердило границы и режимы использования буферной зоны объекта всемирного наследия "Киев: Собор Святой Софии и прилегающие монастырские сооружения, Киево-Печерская лавра".

Читайте такжеКиев может оказаться старше на 700 лет

"И вот, 28 июля Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО одобрил границы буферной зоны объекта "Киев: Собор Святой Софии и прилегающие монастырские сооружения, Киево-Печерская лавра", - констатировал Ткаченко.

По его словам, следующим шагом является контроль за соблюдением этих специальных границ и режимов зоны.

"Поэтому в очередной раз напоминаю чиновникам КГГА и застройщикам о недопустимости сноса исторической застройки, изменения исторической градостроительной структуры, превышения новостройками и надстройками предельно допустимой высоты и тому подобное", - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, 31 января 2021 года Министерство культуры, молодежи и спорта Украины утвердило буферную зону объекта ЮНЕСКО в Киеве более, чем на 100 гектаров, в нее вошел исторический центр Киева.

Автор: Тамара Отовская