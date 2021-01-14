В среду 13 января на станции метро «Майдан Незалежности» в Киеве пассажиры стали свидетелями зрелищного вертепа.
Фрагмент спектакля обнародовали на Instagram-странице «Великого Києва».
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В традиционном для вертепа наряде, участники труппы сначала изобразили традиционное «вождение козы», а потом дед достал ружье» и воображаемым выстрелом застрелил «козу», принеся ее в жертву. Согласно поверью, такое ритуальное убийство символизирует победу жизни над смертью.
На записи видно, как один из зрителей, вероятно, не поняв суть вертепа, пытался поднять женщину-«козу» с пола после «меткого выстрела».
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