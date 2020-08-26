"Украинский дом" в Киеве засиял цветами исторического флага Беларуси (видео)

На "Европейской площади" состоялась акция в поддержку белорусов.

«Украинский дом» в Киеве подсветили цветами бело-красно-белого флага Беларуси.

Как сообщает Радио Свобода, на «Европейскую площадь» пришли несколько десятков активистов. Они зажигали файеры и скандировали «Жыве Беларусь!».

Что происходит в Беларуси: хроника протестов

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что может привлечь армию для разгона протестующих.

24 августа Ольгу Ковалькову, доверенное лицо белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской, и другого члена Координационного совета – Сергея Дилевского – задержали в Минске. 25 августа суд назначил им по 10 суток админареста.

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Автор: Андрей Василюк