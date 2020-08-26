цей матеріал доступний українською

"Украинский дом" в Киеве засиял цветами исторического флага Беларуси (видео)

22:05, 26 августа 2020
Общество
470 0
На Европейской площади скандировали "Жыве Беларусь" / фото " Радио Свобода"

Как сообщает Радио Свобода, на «Европейскую площадь» пришли несколько десятков активистов. Они зажигали файеры и скандировали «Жыве Беларусь!».

Что происходит в Беларуси: хроника протестов

  • 24 августа Ольгу Ковалькову, доверенное лицо белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской, и другого члена Координационного совета – Сергея Дилевского – задержали в Минске. 25 августа суд назначил им по 10 суток админареста.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Андрей Василюк

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter