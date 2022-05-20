Врачи безнадежно теряли время и путались в диагнозах.

Житель Тернополя Владимир Кулак в суде доказал вину врачей в смерти своего 12-летнего сына Романа. Судебный процесс длился несколько лет.

Об этом сообщает OBOZREVATEL.

На днях суд на Львовщине поставил точку в этой истории, признав виновными хирурга и инфекционистку Жидачевской районной больницы в смерти мальчика. Хотя за решетку они так и не попадут, их вина доказана.

Путаница в диагнозах

Трагедия произошла почти пять лет назад - в июне 2017 года. 12-летний Роман гостил у бабушки и дедушки на Львовщине. 20 июня ему стало плохо. Мальчика госпитализировали с резкой болью в животе. Симптомы свидетельствовали о непроходимости кишечника. Однако врач "скорой" поставил диагноз "тепловой удар" и увез мальчика в Жидачевскую районную больницу.

Врач-инфекционист Анна Чущак отправила мальчика во взрослое инфекционное отделение, решив, что тот отравился. В то же время медик не обратила внимания на результаты УЗИ, которые засвидетельствовали чрезмерно вздутый кишечник.

Анализы крови подтвердили серьезный воспалительный процесс в организме, но на них не обратил внимания и хирург Юрий Михайлюк.

"Рома не должен был вообще находиться в этом отделении. Там есть отделение педиатрии, но туда инфекционистка не разрешила его отправлять. Она решила, что это отравление, говорила, что сын делает вид, что не может у него так сильно болеть. Говорила, что это просто отравление и завтра утром он поедет домой. Хотя они должны были отвезти его в областную детскую больницу Львова, тогда мой сын остался бы живым", – рассказал отец мальчика.

Ребенка накормили слабительным, успокаительным и обезболивающим. Только через 12 часов врачи отправили пациента в "Охмадет" во Львов. Кроме того, врачи пренебрегли возможностью вызвать санавиацию, поэтому Романа везли на больничном грузовом бусе без сопровождения врача.

В приемном отделении "Охмаета" мальчик потерял сознание. 12 часов было безнадежно потеряно. В то же время врачи отрицали свою вину.

Отец мальчика вспоминает, что врач приемного отделения "Охматдета" буквально кричала: "Как вы могли довести ребенка до такого состояния? Почему вы вчера не позвонили, почему не сказали, что у вас такой ребенок, почему не консультировались, не вызывали санавиацию, не вызвали специалистов, не предупредили о приезде тяжелого больного?"

Львовские врачи диагностировали заворот кишечника. Романа в тяжелом состоянии отправили в реанимацию. Через 17 часов его прооперировали. В описании операции зафиксировано: кишечник развернут на 360 градусов, заворот ликвидирован. Необратимый микроз тканей в организме при таком диагнозе наступает после 6 часов заворота, а прошло уже почти 18 часов. Несмотря на усилия врачей, 27 июня мальчик умер.

Поддельные выводы и судебный процесс

Врачи Жидачевской райбольницы вместе с главным врачом своей вины не признавали. В заключениях УЗИ, который показал чрезмерно вздутый кишечник, появились исправления - слово "излишне" заменили на "умеренно".

"Главный врач пошел на подделку. Врач-инфекционист был уволен с работы за нарушения, об этом говорится и в приказе. Но в трудовой книжке руководитель больницы указал, что она уволена "по соглашению сторон". И с этой трудовой она явилась в суд. В результате было возбуждено уголовное дело против главного врача, свою вину он признал, получил через три года приговор. А уволен он еще в феврале 2019 года", – рассказал отец мальчика.

Врачи уверяли суд, что диагностировали тепловой удар из-за аномальной жары +36...+40 °С. В то же время прокуратура подала запрос в Укргидрометцентр и опровергла это - на самом деле в тот день было всего +24...+ 26 °С.

Значительно путался в показаниях хирург. В истории болезни он написал, что у мальчика была рвота пять раз, а на суде заявил, что всего два раза. "Прокурор говорит, что вы сами указали пять раз. На что хирург заявляет, что, мол, написал до пяти раз, а от нуля до пяти будет два", – говорит Владимир.

Родители Романа настойчиво добивались правды в суде, но обвиняемые затягивали процесс. Мужчина обращался и к президенту и депутатам. Он добился отмены указа президента Порошенко в ноябре 2018 года, которым главному врачу Жидачевской районной больницы присвоено звание "выдающегося деятеля медицины". Кстати, награду он получил уже после смерти Романа - в декабре 2017 года.

Судебный приговор

Николаевский районный суд Львовской области признал виновной врача-инфекционистку Анну Чущак по ч. 2 ст. 140 УК Украины (Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей) и назначил ей наказание в виде двух лет заключения с отсрочкой на год.

Хирурга Юрия Михайлюка признали виновным по ч. 2 ст. 140 УК Украины и дали три года лишения свободы с лишением права заниматься профессиональной деятельностью на три года. Однако от наказания сразу освободили по амнистии.

Значит, за решетку эти два врача не сядут. В то же время отец Романа не намеревался отправить их в тюрьму.

"У меня не было цели сажать их в тюрьму. Также я не подавал иска на возмещение морального вреда. Я требовал правды. Но свою вину они так и не признают, и не каются", – отметил Владимир.

Хирург Михайлюк с приговором суда не согласен. Виновным он себя не признает. Там же он отрицает диагноз "непроходимость кишечника".

Инфекционистка Чущак сделала более циничное заявление: "Лечить ребенка в мои обязанности не входило. Я приняла, осмотрела. Я подумала, что это отравление, поэтому положила в инфекционное отделение. Свои обязанности я выполнила, а остальное – ложь".

Как сообщал УНИАН, на Львовщине родители обвиняют медиков в смерти своего новорожденного ребенка. Мальчик прожил всего две недели, за это время его мать и отец неоднократно видели халатность медиков и хамское отношение к пациентам.

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