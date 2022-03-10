Жители соседних домов защитили товар от мародеров.

Предприниматель из Харькова Александр Давиденко смог спасти товар из разрушенного ракетным ударом магазина благодаря жителям города.

Историей об этом он поделился на странице в Facebook.

Предприниматель рассказал, что на горячую линию из Харькова поступил звонок о том, что его магазин в Салтовке разрушен из-за ракетного удара.

Звонившие - жители дома поблизости - просили его прислать кого-нибудь, чтобы забрать все ценное из магазина, и заверили, что будут сторожить его.

Вывезти товар предпринимателю, находившемуся в это время в Киеве, удалось - при помощи волонтеров.

"Если бы это было не с нами - я бы никогда в такое не поверил. В полуразрушенном Харькове, где многие выехали, где постоянно падают ракеты - на нашу просьбу к абсолютно чужим людям тут же отозвалось много неравнодушных харьковчан. Уже через час. Ребята-волонтёры приехали на бусах и без копейки денег все аккуратно собрали и вывезли в указанное нами безопасное место. А обычные харьковчане, жители соседнего жилого дома все это время стояли на страже чужого им имущества", - рассказывает Александр.

Он подчеркнул, что пока из магазина выгружали товар, полицию вызывали трижды.

"За время вывоза нашего товара трижды приезжала полиция - её вызывали жители соседних домов, которые видели из окон, что кто-то вывозит товар из разбитого магазина и опасались, что это мародёры. Скажите, вот как можно победить такой город и таких людей", - резюмировал он.

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