Пограничники уточнили, что определенная форма доверенности на выезд ребенка, выданная после 23 мая, теперь является недействительной. Также документ, выданный до 23 мая, нуждается в подтверждении. Родители должны это учесть.

Выданные без использования специальных бланков нотариальных документов доверенности на белых листах бумаги для выезда детей за границу отныне нуждаются в подтверждении. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Кабинетом Министров Украины внесены изменения в некоторые нормативно-правовые акты по урегулированию вопросов совершения нотариальных действий в условиях военного положения", - говорится в сообщении.

В частности, соответствующее постановление правительства Украины принято 9 мая текущего года (вступление в силу с 23 мая). Документ предусматривает перечень особенностей (запретов), согласно которому в условиях военного положения и в течение одного месяца со дня его прекращения или отмены совершаются нотариальные действия.

Как отмечают пограничники, наиболее актуальной по вопросу пересечения государственной границы является норма, предусматривающая проверку действительности доверенностей, которые были изложены без использования специальных бланков нотариальных документов на белых листах бумаги и удостоверены нотариусом в соответствии с законодательством.

"Поэтому если вы, например, имеете подобную доверенность и планируете отправить своего ребенка за границу на отдых и оздоровление в сопровождении третьих лиц – учтите, что указанные бланки, которые выданы после 23 мая являются недействительными. Также бланки, которые получены до 23 мая, в случае сомнения относительно их действительности могут быть проверены пограничниками путем получения справки о подтверждении или опровержения удостоверения нотариусом такой доверенности, что в свою очередь предусматривает отказ в пересечении государственной границы до момента получения подтверждения от нотариуса", - отметили в ГНСУ.

Пограничники напомнили, что на время введения в Украине правового режима военного положения выезд за пределы Украины детей, не достигших 16-летнего возраста, в сопровождении одного из родителей, бабушки, деда, совершеннолетних брата, сестры, мачехи, отчима или других лиц, уполномоченных одним из родителей письменным заявлением, заверенным органом опеки и попечительства, осуществляется без нотариально удостоверенного согласия второго родителя и при наличии паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении ребенка (при отсутствии паспорта гражданина Украины)/документов, содержащих сведения о лице, на основании которых Госпогранслужба позволит пересечение государственной границы.

В ГНСУ уточнили, смогут ли из Украины выезжать 17-летние ребята

Напомним, что 29 мая в Госпогранслужбе развеяли слухи о том, что молодым мужчинам в возрасте 17-ти лет могут запреты выезд из Украины из-за мобилизации и военного положения.

Там уточнили, что соответствующие ограничения касаются только мужчин возрастной категории от 18 до 60 лет, но даже для этой категории граждан есть исключения.

В частности, призыву не подлежат непригодные для военной службы мужчины, те военнообязанные, которые имеют троих несовершеннолетних детей, а также мужчины, которые занимаются людьми с инвалидностью.

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