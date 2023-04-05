Уполномоченный Верховной Рады по правам человека рассказал детали этой истории.

В Украину пытался вернуться 17-летний подросток, которого оккупанты незаконно вывезли в Россию, однако его задержали в Беларуси.

Об этом сообщила российская уполномоченная по правам детей Мария Львова-Белова. По ее словам, украинца якобы вывезли "путем обмана", однако его "поймали на границе с Беларусью, в последний момент успели с силовыми структурами на границе остановить".

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что речь идет о 17-летнем Богдане Ермохине, которого российские солдаты сначала вывезли из Мариуполя в Донецк, а затем в РФ в приемную семью. По его словам, у парня есть сестра в Украине.

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"Парень пытался самостоятельно вернуться на родину. Фактически он доехал до Беларуси. Однако для того, чтобы украинские дети не имели возможности вернуться домой, в России привлекают спецслужбы. Богдана задержали и вернули обратно в РФ", - написал он в своем Telegram-канале.

Омбудсмен назвал этот инцидент очередным публичным признанием России в похищении украинских детей.

Похищение детей из Украины: что известно

Как известно, украинские власти неоднократно обвиняли Россию в незаконном похищении детей с оккупированных территорий.

В феврале Лаборатория гуманитарных исследований Йельской школы общественного здравоохранения опубликовала обширный отчет о сети центров перевоспитания и усыновления украинских детей в России и оккупированном Крыму.

Уже в марте Международный уголовный суд выдал ордера на арест российского президента Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, их обвиняют в в военном преступлении принудительной депортации населения.

Незадолго до этого Путин публично заявлял, что в РФ растет количество обращений по поводу усыновления детей из Украины, а Львова-Белова рассказывала, как усыновила украинского мальчика из Мариуполя.

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