Сейчас состояние здоровья малыша удовлетворительное.

В Харьковской области сообщено о подозрении матери, которая выбросила новорожденного ребенка в яму туалета возле железнодорожного вокзала.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

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Досудебным расследованием установлено, что утром 27 марта женщина положила в пакет и оставила в яме туалета возле железнодорожного вокзала станции «Панютино» своего новорожденного ребенка - мальчика.

«Младенца спасли и доставили в реанимационное отделение Лозовской центральной районной больницы. Сейчас состояние здоровья малыша удовлетворительное, его здоровью ничего не угрожает», - говорится в сообщении.

Женщине сообщено о подозрении по факту покушения на умышленное убийство своего новорожденного ребенка сразу после родов (ч. 2 ст. 15, ст. 117 УК Украины).

В отношении подозреваемой в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

Мать выбросила ребенка в туалет: предыстория

Утром 27 марта на Харьковщине в туалете возле железнодорожного вокзала в пгт Панютино обнаружили новорожденного младенца.

Полицейские установили личность матери мальчика. Женщине 41 год. У нее есть муж и четверо детей.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 135 (Оставление матерью новорожденного ребенка в опасности) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Светлана Макринская