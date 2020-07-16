Безналичный залог и е-подсчет голосов: Рада поддержала изменения в Избирательный кодекс

Согласно закону, ЦИК может принять решение о внедрении инновационных технологий, в частности, при проведении подсчета голосов избирателей с помощью технических средств для электронного подсчета голосов.

Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о совершенствовании избирательного законодательства (№3485).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 308 из 387 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Перед голосованием за закон депутаты предусмотрели в нем значительное количество неучтенных ранее комитетом поправок.

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В чем заключаются изменения

Законом в Избирательном кодексе Украины, в частности, устанавливается, что общегосударственные и местные выборы могут быть очередными или внеочередными.

Очередные местные выборы проводятся одновременно на всей территории Украины, за исключением ограничений, установленных законом.

Внеочередные местные выборы проводятся в случае досрочного прекращения полномочий отдельных органов местного самоуправления и/или сельских, поселковых, городских голов.

Внеочередные местные выборы, промежуточные, первые, дополнительные выборы проводятся дважды в год - в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября.

В год проведения очередных местных выборов все местные выборы проводятся один раз в год - в день проведения очередных местных выборов - последнее воскресенье октября 5-го года полномочий местных советов и сельских, поселковых, городских голов избранных на последних очередных местных выборах.

Подсчет голосов не только вручную

Центральная избирательная комиссия может принять решение о внедрении инновационных технологий, технических и программных средств при организации и проведении выборов в форме проведения эксперимента или пилотного проекта при голосовании избирателей на избирательном участке с помощью технических средств и программных средств (машинное голосование); проведении подсчета голосов избирателей с помощью технических средств для электронного подсчета голосов; составлении протоколов о подсчете голосов, итогах и результатах голосования с использованием информационно-аналитической системы.

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Эксперименты или пилотные проекты проводятся на определенных ЦИК отдельных избирательных участках с проведением выборов на этих избирательных участках.

В случае подачи в избирательные комиссии документов, предусмотренных этим Кодексом, через электронные сервисы такие документы должны соответствовать требованиям законов Украины «Об электронных документах и электронном документообороте" и "Об электронных доверительных услугах".

Денежный залог за кандидата

Денежный залог вносится партией, выдвинувшей кандидата на пост президента, или лично кандидатом на пост президента, выдвинутым путем самовыдвижения, в безналичной форме одним платежом на специальный счет ЦИК (после начала избирательного процесса и до подачи документов в ЦИК для регистрации) в размере 650 минимальных заработных плат, определенных в месячном размере (по состоянию на день начала избирательного процесса).

Партия, выдвинувшая избирательный список кандидатов в депутаты, после начала избирательного процесса и до подачи документов в ЦИК для регистрации кандидатов в депутаты одним платежом вносит в безналичной форме на специальный счет ЦИК денежный залог в размере 1 тыс. минимальных заработных плат, определенных в месячном размере (по состоянию на день начала избирательного процесса).

Избирательная квота

Законом также устанавливается, что кандидаты в депутаты, которые получили количество голосов избирателей, которое равно или превышает 25% размера избирательной квоты, размещаются в начале территориального избирательного списка соответствующей организации партии в порядке уменьшения количества голосов избирателей, поддержавших соответствующего кандидата в депутаты.

При равном количестве голосов, кандидаты размещаются в очередности, определенной организацией партии при выдвижении кандидатов.

После кандидатов в депутаты, получивших количество голосов избирателей, которое равно или превышает 25% размера избирательной квоты, в территориальном избирательном списке размещаются другие кандидаты в очередности, определенной организацией партии при выдвижении кандидатов.

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