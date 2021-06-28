Перепалка произошла из-за не так поданных, по мнению судьи, обвинительных актов.

На Закарпатье судья обругала матом следователя полиции. Служительнице Фемиды не понравилось, как были поданы обвинительные акты.

Читайте такжеС матами, алкоголем и "догонялками": на Полтавщине подростки устроили вечеринку на кладбище (видео)Запись судейского разговора со следователем полиции выложили в соцсети.

На ней фигурируют голоса, похожие на голос судьи Раховского районного суда Марии Марусяк и следователя районной полиции Александра Лету.

Перепалка произошла из-за не так поданных, по мнению судьи, обвинительных актов.

"Вы что там ох***ли, что ли? Вы, бл**ь, с**ки, хорошо говорите", - прокричала судья.

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика!

Сообщается, что следователь в соответствии с законом Украины "О справедливом суде" обратился и в Высший совет правосудия и в Раховский районный суд, чтобы они дали оценку действиям судьи Марусяк.

Ранее под Днепром пьяная жена полицейского обругала прохожего и уехала: копа уволили.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ольга Броскова