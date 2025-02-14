Бойцы погибли на разных направлениях.

В Украину по результатам репатриационных мероприятий вернули тела 757 павших защитников.

Как сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, возвращенные "на щите" защитники погибли в разных регионах Украины. В частности, с Кураховского, Покровского, Бахмутского, Угледарского, Луганского, Запорожского направлений, а также - из моргов на территории РФ.

Говорится, что павших воинов удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генерального штаба ВС Украины, Объединенного центра при СБУ, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур сектора безопасности и обороны страны.

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Также выражается благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста.

"Отдельная благодарность личному составу Вооруженных сил Украины, который осуществляет перевозку репатриированных павших Героев в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава", - отметили в штабе.

Как отмечается, следователями совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших.

Напомним,24 января в Украину вернули тела 757 павших защитников. Из них 451 - с Донецкого направления, 71 - с Бахмутского, 51 - с Угледарского, 13 - с Луганского и 137 - с Запорожского направления. Непосредственно из моргов на территории РФ возвращено 34 погибших.

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