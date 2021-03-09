Секретарь СНБО отметил, что английский язык должен изучаться с детского сада.

Знание молодежью английского языка является залогом независимости Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на всеукраинском форуме «Украина 30. Культура, медиа, туризм» в Киеве.

«К большому сожалению, за 30 лет мы не определили украинский язык как первичный и фундаментальный язык нашей независимости. И мы за 30 лет не обратили внимание на английский язык, который должен быть обязательным вторым языком. Для того чтобы мы с вами были защищены от тех атак, от которых мы сегодня страдаем от Российской Федерации», - сказал Данилов.

По его словам, многие украинские политики и президенты заигрывали с русским языком и копали яму, в которой сегодня оказались. «И это использует Россия, которая транслирует сюда свои нарративы», - отметил Данилов.

Он также добавил, что английский язык должен изучаться с детского сада. «Ее надо изучать, его надо знать, а то у нас много обучают английскому, но мало знают», - добавил секретарь СНБО.

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Автор: Дмитрий Хилюк