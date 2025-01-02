В декабре 2024 года такое мнение разделяло 57% опрошенных, когда в феврале таких было 73%.

В Украине уменьшается доля тех граждан, кто готов терпеть бремя войны "столько, сколько потребуется". Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного 2-17 декабря 2024 года.

В частности, у участников опроса спросили, сколько еще времени они готовы терпеть войну.

Результаты исследования показывают незначительное, но снижение доли тех, кто готов терпеть войну "столько, сколько потребуется". В декабре число такое мнение разделяло 57% опрошенных граждан. Хотя в октябре 2024 года на это были готовы 63% опрошенных, а в феврале прошлого года - 73%.

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В то же время, один год готовы терпеть войну 3%, полгода - тоже 3%. А вот несколько месяцев готовы терпеть войну 18%. Еще 18% не определились с ответом.

Социологи отмечают, что доля тех, кто говорят о более коротком периоде в несколько месяцев или полгода, в декабре изменилась несущественно по сравнению с аналогичным опросом в октябре. Зато с 12% до 18% стало больше тех, кому "трудно сказать", сколько времени они еще готовы терпеть.

Исследователи считают, что между октябрем и декабрем в большей степени произошло не снижение запаса прочности украинцев, а произошел рост неопределенности (что отражает высокую неопределенность совокупность внешних факторов, например выборы в США, так и внутренних обстоятельств).

Как отметил исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий, уменьшение доли тех, кто готов терпеть военные сложности столько, сколько потребуется, безусловно является тревожной тенденцией, которая требует внимания власти и общества. "Тем более мы видим, что готовность терпеть не сводится к социально-экономическим условиям, а на самом деле другие факторы более весомые и определяют запас прочности населения", - сообщил Грушецкий.

Вместе с этим, он уверен, что по состоянию на декабрь 2024 года украинцы демонстрируют высокую устойчивость и довольно крепкую волю бороться дальше, если учитывать негативные (а порой - чуть ли не апокалиптические) "прогнозы", которые предсказывали Украине и украинцам в течение 2024 года.

Было опрошено 985 респондентов. Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины, которая контролировалась Правительством Украины. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины (в то же время часть респондентов - это ВПЛ, которые переехали с оккупированных территорий), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.

Другие опросы украинцев

Как сообщал УНИАН, результаты опроса от группы "Рейтинг" совместно с Gallup International, проведенного 2-5 декабря 2024 года, свидетельствуют, что 45% украинцев ожидают, что 2025 год будет лучше 2024, еще 27% ожидают ухудшения, 20% считают, что он будет таким же. 8% не определились со своими ожиданиями относительно 2025-го года. По сравнению с прошлым годом, оценки сместились к более пессимистическим ожиданиям.

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