Известно о четырех раненых местных жителях.

В ночь на 6 августа российские войска обстреляли Днепропетровскую область, ранения получили четыре человека.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Отмечается, что российские военные, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, осуществили артиллерийский обстрел из реактивных систем залпового огня по жилым кварталам города Никополя.

"В результате вражеского обстрела получили осколочные ранения четверо местных жителей, один из мужчин госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении.

Получили значительные повреждения более 40 зданий частного сектора и многоэтажки, хозяйственные постройки, здание детского сада и Дом детского творчества. Выведен из строя газовод и повреждены линии электропередач.

Также, по данным прокуратуры, под вражеским огнем оказалось село Марьянское Криворожского района. Повреждены частные дома, линия электропередач.

На месте событий работают прокуроры, следователи полиции, эксперты. Осуществляется досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Отмечается, что любые военные объекты на данной территории отсутствуют.

Как сообщал УНИАН, утром глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что в результате ночных вражеских обстрелов Никополя ранены трое жителей.

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