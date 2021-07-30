Сейчас на командных должностях в украинской армии находятся около 100 военнослужащих.

Впервые в истории Украины одно из командований в Вооруженных силах возглавила женщина. Министр обороны Андрей Таран подписал приказ о назначении полковника медицинской службы, главного инспектора Главной инспекции Минобороны Татьяны Остащенко на должность командующего Медицинских сил Вооруженных сил.

Об этом сообщает Управление Прессы и информации Министерства обороны.

"Впервые женщина возглавила одно из командований в Вооруженных силах Украины. Поступательно двигаемся к построению Вооруженных сил нового образца. Благодаря реформированию армии в соответствии с принципами и подходами НАТО Женщины сейчас имеют возможность проходить военную службу на равных началах с мужчинами. Надо отметить, что свою безусловную поддержку этому выбору после личного общения выразил верховный главнокомандующий, президент Украины Владимир Зеленский", — рассказал Таран.

По его мнению, данное назначение командующего медицинских сил Вооруженных сил не только о гендерном равенстве, а прежде всего о профессионализме.

Читайте такжеРасстрелы Евромайдана: экс-"беркутовец" выиграл суд и вернется в полициюПо словам Тарана, на командных должностях в ВСУ — командирами рот, взводов и минометных батарей — находятся около 100 военнослужащих-женщин.

"Теперь женщина заняла генеральскую должность командующего, и вполне вероятно, что в ближайшей перспективе в Вооруженных силах появится первая женщина-бригадный генерал", — подчеркнул Таран.

По его словам, статистика красноречиво демонстрирует, как женщины интегрировались в украинскую армию. Сейчас почти четверть общей численности Вооруженных сил - это женщины, и их роль в развитии войска растет. Равный доступ к должностям и воинским званиям предусматривает одинаковый уровень ответственности при исполнении обязанностей военной службы.

Татьяна Остащенко - справка УНИАН

Полковник медицинской службы Татьяна Остащенко родилась в августе 1974 года во Львове в семье военнослужащего. С отличием окончила в 1996 году фармацевтический факультет Львовского государственного медицинского института, а в 1998 году — Украинскую военно-медицинскую академию.

Читайте такжеМежду противниками ЛГБТ-рейва и правоохранителями произошла стычка (фото, видео)Остащенко проходила военную службу на должностях начальника аптеки воинской части, офицера военно-медицинского управления Западного оперативного командования, начальника отдела медицинского снабжения Центрального военно-медицинского управления Вооруженных сил Украины, начальника отдела Военно-медицинского департамента Минобороны и Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генерального штаба ВСУ, начальника управления медицинского снабжения Главного военно-медицинского управления, главного инспектора Главной инспекции МОУ.

Также Остащенко получила оперативно-тактический уровень военного образования в 2020 году, а также прошла подготовку на ряде курсов армий государств НАТО. В Кранфильдском университете (Великобритания) окончила курсы реформирования сектора обороны и безопасности, а также стратегического лидерства для руководящего состава.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Зеленский подписал законы о нацсопротивлении и увеличении численности ВСУ.

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Автор: Виктория Токарева