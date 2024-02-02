По ее словам, чтобы люди возвращались в страну нужны мир, спокойствие и восстановление.

Первая леди Елена Зеленская заявила, что значительному количеству украинских беженцев некуда возвращаться, а где-либо в Украине им грозит опасность.

Об этом она сказала комментарии проекта Радио Свобода "Ты как?" в Риге, куда прибыла для участия в международной конференции, которая посвящена возвращению украинских детей из депортации.

"Очень сложно слышать, что кто-то устал, когда ты находишься в стране, которая в войне. Это постыдно, на самом деле. Представьте, друзья, как устали мы. Устали от войны, не находясь в безопасности, зная, что каждый день твоя жизнь может оборваться. На самом деле, это так. Потому что сегодня ночью, например, снова Харьковщина – авиационная бомба уничтожила больницу в один момент. И так может быть в любом населенном пункте Украины", - пояснила супруга президента.

Видео дня

Зеленская также прокомментировала вопрос возможного возвращения украинских беженцев домой из стран Европы. Первая леди убеждена, что демократические страны не будут делать резких движений в этом вопросе.

"Это неправильно - заставлять людей возвращаться, когда им некуда вернуться. Давайте будем честными. Большинство наших вынужденных переселенцев не может вернуться домой, потому что их дом уничтожен. Поэтому я уверена, что демократические страны не будут делать резких движений. Это наши партнеры, это страны, которые нас поддерживают. И я думаю, что не надо волноваться из-за того, что будут какие-то недружественные для Украины действия", - подчеркнула она.

Зеленская надеется, что все украинские женщины, выехавшие с детьми из соображений безопасности, смогут вернуться, однако для этого "нужен мир, нужен покой, нужно восстановление, чтобы людям было куда вернуться, чтобы они были спокойны за своих детей, за их воспитание и здоровье".

Украинские беженцы в Европе - последние новости

По данным Евростата, украинские беженцы продолжают ехать в Европу, и их количество в октябре 2023 года выросло фактически во всех странах ЕС. Всего по состоянию на 31 октября статус временной защиты в странах ЕС имели 4,24 миллиона граждан, покинувших Украину в результате российского вторжения.

По разным оценкам Центра экономической стратегии (ЦЭС), за рубежом могут остаться от 1,3 млн до 3,3 млн украинских беженцев, что на 0,4-0,6 млн человек больше прогнозируемого. В связи с этим Украина может потерять от 2,7% до 6,9% ВВП.

Вас также могут заинтересовать новости: