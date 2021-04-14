Перед зданием Киевской администрации собрались несколько десятков человек.

Активисты движения "SaveФОП" устроили акцию протеста под зданием КГГА в Киеве. Предприниматели требуют снятия карантинных ограничений на работу для малого бизнеса.

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Фото с акции опубликовал в Facebook лидер движения "SaveФОП" Сергей Доротич. На них можно видеть, что перед зданием собрались несколько десятков человек. Активисты принесли транспаранты, на которых написано, что "власть и олигархи уничтожают малый бизнес".

Локдаун в Киеве

С 5 апреля в Киеве из-за ухудшения эпидситуации введен локдаун. Общественный транспорт работает исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры и по спецпропускам. Ограничения должны действовать до 16 апреля.

Ограничения касаются также розничной торговли промтоварами, работы развлекательных заведений, кафе и ресторанов, ТРЦ и прочего.

Ограничения спровоцировали в столице транспортный коллапс. Цены на такси взлетели, а на дорогах возникли большие пробки.

График движения столичного метро изменили из-за локдауна.

Мэр Киева Виталий Кличко допустил продление жесткого карантина в Киеве до 10 мая.

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Автор: Дмитрий Захаров