В Киеве возле Мариинского дворца и Верховной Рады Украины проходят сразу два митинга – против закрытия телеканалов «112», ZIK, NewsOne и в рамках движения SaveФОП.
Читайте также"ФОПы" пришли под резиденцию Зеленского в Конче-Заспе (видео)Видео с места событий транслирует Facebook-страница SaveФОП.
«Пикет полтавского актива Движения #SaveФОП заседания Верховной Рады Украины с требованием сохранения упрощенной системы налогообложения», – говорится в подписи к видео.
Как сообщает «Сегодня», две акции проходят отдельно, но предприниматели стоят вместе с работниками каналов. При этом правоохранители не пропускают протестующих за ограждение.
Сейчас в Мариинском дворце начались переговоры президента Владимира Зеленского с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, который находится в Украине с визитом.
По информации ТСН, протестующие утром встречали главу Европейского Совета митингом против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
Протесты ФЛП: что известно
- Движение SaveФОП выступает против ужесточения налоговой политики и введения кассовых аппаратов для большинства категорий ФЛП. Кроме того, они были недовольны январским локдауном.
- Протесты ФЛП в Киеве продолжаются с осени прошлого года. В декабре они установили на Майдане палатки, что сопровождалось столкновениями с полицией.
- Верховная Рада еще 1 декабря после многочисленных акций уже одобрила компромиссный проект закона, который отложил введение кассовых аппаратов на год. Но, по мнению протестующих, этого недостаточно.
Санкции против телеканалов ZIK, «112 Украина» и NewsOne
- 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций к народному депутату от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.
- Вещания этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля.
- Каналы связывают с головой политсовета партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком.
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