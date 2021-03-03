Тем временем в Мариинском дворце начались переговоры президента Владимира Зеленского с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

В Киеве возле Мариинского дворца и Верховной Рады Украины проходят сразу два митинга – против закрытия телеканалов «112», ZIK, NewsOne и в рамках движения SaveФОП.

Читайте также"ФОПы" пришли под резиденцию Зеленского в Конче-Заспе (видео)Видео с места событий транслирует Facebook-страница SaveФОП.

«Пикет полтавского актива Движения #SaveФОП заседания Верховной Рады Украины с требованием сохранения упрощенной системы налогообложения», – говорится в подписи к видео.

Как сообщает «Сегодня», две акции проходят отдельно, но предприниматели стоят вместе с работниками каналов. При этом правоохранители не пропускают протестующих за ограждение.

Сейчас в Мариинском дворце начались переговоры президента Владимира Зеленского с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, который находится в Украине с визитом.

По информации ТСН, протестующие утром встречали главу Европейского Совета митингом против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Протесты ФЛП: что известно

Движение SaveФОП выступает против ужесточения налоговой политики и введения кассовых аппаратов для большинства категорий ФЛП. Кроме того, они были недовольны январским локдауном.

Протесты ФЛП в Киеве продолжаются с осени прошлого года. В декабре они установили на Майдане палатки, что сопровождалось столкновениями с полицией.

Верховная Рада еще 1 декабря после многочисленных акций уже одобрила компромиссный проект закона, который отложил введение кассовых аппаратов на год. Но, по мнению протестующих, этого недостаточно.

Санкции против телеканалов ZIK, «112 Украина» и NewsOne

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций к народному депутату от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.

Вещания этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля.

Каналы связывают с головой политсовета партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

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Автор: УНИАН