Обдирать билборд начали еще неделю назад.

Неизвестные сорвали часть билборда с надписью "Крым – это Украина", который висит на Воздухофлотском проспекте в Киеве, возле посольства РФ.

Об этом сообщает Дмитрий Корнейчук в Facebook.

По его словам, обдирать билборд начали еще неделю назад.

"За неделю ситуация возле посольства России в Киеве продолжает накаляться. Путин украл уже и "це". Кстати, эти борды развесила СБУ", - написал он.

Напомним, билборд с надписью "Крым - это Украина" перед российским посольством СБУ вывесила в феврале 2021 года.

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Другие скандалы с СБУ

В феврале с сайта СБУ убрали изображение памятника казака-победителя, который убивает двуглавого змея на территории Донбасса.

Позже в СБУ оправдались, что фото скульптуры казака исчезло с сайта, "потому что сейчас происходит его техническое и дизайнерское обновление".

25 августа 2020 года в Киеве в управлении Центра специальных операций СБУ "Альфа" демонтировали плиту с именами погибших сотрудников спецподразделения.

После этого в СБУ сказали, что не разбивали памятную плиту погибшим бойцам "Альфы", как об этом сообщил политолог Тарас Березовец.

Автор: Денис Прядко