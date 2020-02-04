Сайт СБУ убрал изображение казака-победителя
08:39, 04 февраля 2020Общество
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Памятный знак в виде большого камня, на котором казак на коне убивает копьем двухголового змея, посвящена всем защитникам независимости Украины.
Скульптура называется "Казак-победитель" / фото: пресс-центр СБУ
С сайта СБУ убрали изображение памятника казака-победителя, который убивает двуглавого змея на территории Донбасса.
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Об этом сообщает Еспресо.TV.
Соответствующую скульптуру открыли перед входом в здание СБУ на улице Владимирской в 2015 году перед Днем Независимости. Памятный знак в виде большого камня, на котором казак на коне убивает копьем двухголового змея, посвящена всем защитникам независимости Украины - участникам войны на Востоке.
"Памятник символизирует победу над аллегорическим образом зла, которое пытается наползти на Украину", - комментировали образ памятника в СБУ.
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А так выглядит она сейчас
Как сообщал УНИАН, председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов инициирует новый закон об СБУ.
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