Сайт СБУ убрал изображение казака-победителя

Памятный знак в виде большого камня, на котором казак на коне убивает копьем двухголового змея, посвящена всем защитникам независимости Украины.

С сайта СБУ убрали изображение памятника казака-победителя, который убивает двуглавого змея на территории Донбасса.

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Об этом сообщает Еспресо.TV.

Соответствующую скульптуру открыли перед входом в здание СБУ на улице Владимирской в 2015 году перед Днем Независимости. Памятный знак в виде большого камня, на котором казак на коне убивает копьем двухголового змея, посвящена всем защитникам независимости Украины - участникам войны на Востоке.

"Памятник символизирует победу над аллегорическим образом зла, которое пытается наползти на Украину", - комментировали образ памятника в СБУ.