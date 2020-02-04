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Сайт СБУ убрал изображение казака-победителя

08:39, 04 февраля 2020
Общество
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Скульптура называется "Казак-победитель" / фото: пресс-центр СБУ

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Об этом сообщает Еспресо.TV.

Соответствующую скульптуру открыли перед входом в здание СБУ на улице Владимирской в 2015 году перед Днем Независимости. Памятный знак в виде большого камня, на котором казак на коне убивает копьем двухголового змея, посвящена всем защитникам независимости Украины - участникам войны на Востоке.

"Памятник символизирует победу над аллегорическим образом зла, которое пытается наползти на Украину", - комментировали образ памятника в СБУ.

Так выглядела страница СБУ раньше
А так выглядит она сейчас  

Как сообщал УНИАН, председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов инициирует новый закон об СБУ.

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