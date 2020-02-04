В СБУ объяснили, почему убрали с сайта изображение казака-победителя

Скульптуру казака-победителя, установленную возле здания СБУ в Киеве, убирать не собираются.

В Службе безопасности Украины объяснили, почему убрали со своего сайта изображение памятника казака-победителя, который убивает двуглавого змея на территории Донбасса.

Как заявили в пресс-службе СБУ, фото скульптуры казака исчезло с сайта, "потому что сейчас происходит его техническое и дизайнерское обновление".

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"Никакой конспирологии. "Казак-победитель" и в дальнейшем будет знаковым и важным образом для СБУ", - говорится в сообщении. Новый сайт заработает в конце марта.

Кроме этого в СБУ отметили, что саму скульптуру, установленную у здания спецслужбы в Киеве, никто убирать не собирается.

Ранее УНИАН сообщал, что с сайта СБУ убрали изображение памятника казака-победителя, который убивает двуглавого змея на территории Донбасса. Памятный знак в виде большого камня, на котором казак на коне убивает копьем двуглавого змея, посвящен всем защитникам независимости Украины - участникам войны на Востоке.