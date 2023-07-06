Указ вступает в силу со дня опубликования – 5 июля.

В среду, 5 июля 2023 года, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании десяти новых военных администраций на территории Запорожской области.

Соответствующий указ был опубликован на сайте Офиса президента. Согласно документу, Зеленский поручил создать следующие военные администрации:

Великобелозерскую сельскую военную администрацию Васильевского района Запорожской области;

Веселовскую поселковую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;

Гуляйпольскую городскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;

Константиновскую сельскую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;

Малиновскую сельскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;

Мирненскую поселковую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;

Новоуспеновскую сельскую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;

Александровскую сельскую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;

Федоровскую сельскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;

Якимовскую поселковую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области.

"Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Запорожской областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" меры, связанные с образованием военных администраций, указанных в статье 1 этого указа. Этот Указ вступает в силу со дня опубликования", – говорится в сообщении на сайте ОПУ.

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Ситуация в Запорожской области

В последние несколько дней активно обсуждается угроза теракта на оккупированной Запорожской АЭС. 4 июля о возможных провокациях в ближайшее время официально предупредили в Генштабе ВСУ. В Минздраве также поделились рекомендациями о том, что делать в случае радиационной аварии.

Вечером 5 июля руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что диверсия на временно оккупированной электростации вполне вероятна. При этом она подчеркнула, что военные следят за обстановкой на ЗАЭС.

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