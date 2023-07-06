В среду, 5 июля 2023 года, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании десяти новых военных администраций на территории Запорожской области.
Соответствующий указ был опубликован на сайте Офиса президента. Согласно документу, Зеленский поручил создать следующие военные администрации:
- Великобелозерскую сельскую военную администрацию Васильевского района Запорожской области;
- Веселовскую поселковую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;
- Гуляйпольскую городскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;
- Константиновскую сельскую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;
- Малиновскую сельскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;
- Мирненскую поселковую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;
- Новоуспеновскую сельскую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;
- Александровскую сельскую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;
- Федоровскую сельскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;
- Якимовскую поселковую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области.
"Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Запорожской областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" меры, связанные с образованием военных администраций, указанных в статье 1 этого указа. Этот Указ вступает в силу со дня опубликования", – говорится в сообщении на сайте ОПУ.
Ситуация в Запорожской области
В последние несколько дней активно обсуждается угроза теракта на оккупированной Запорожской АЭС. 4 июля о возможных провокациях в ближайшее время официально предупредили в Генштабе ВСУ. В Минздраве также поделились рекомендациями о том, что делать в случае радиационной аварии.
Вечером 5 июля руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что диверсия на временно оккупированной электростации вполне вероятна. При этом она подчеркнула, что военные следят за обстановкой на ЗАЭС.