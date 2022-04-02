Александр Петраков наотрез отказался играть против сборной России, которая принесла войну на его Родину.

Главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков признался, что никогда не пожмет руки россиянам. Он даже не допускает мысли о том, что его команда в обозримом будущем сыграет с представителями РФ.

Об этом Петраков заявил в интервью британскому изданию The Guardian.

Он подчеркнул, что Украина должна как можно дальше дистанцироваться от соседей.

"Я бы не хотел, чтобы такой матч случился, пока я жив. Я не хочу пожимать руки этим парням… Мы должны построить великую стену и сделать все возможное, чтобы отделиться от них. У этих людей нет ни морали, ни принципов. Русские нам не братья, они – орда", – категорично сказал наставник "желто-синих".

Напомним, в июне украинской сборной предстоит провести стыковой матч с Шотландией в отборе к чемпионату мира 2022 года. В случае успеха наши ребята поспорят за путевку в Катар с другой британской сборной – Уэльсом.

Стоит напомнить, что сборные Украины и России сыграли друг с другом лишь два поединка. В отборе на Евро-2000 наша команда одолела соседей дома со счетом 3:2, а в Москве вырвала ничью в концовке (1:1), оставив Россию без путевки на чемпионат Европы. Тогда курьезный гол в ворота Филимонова забил Андрей Шевченко.

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