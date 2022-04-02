Главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков признался, что никогда не пожмет руки россиянам. Он даже не допускает мысли о том, что его команда в обозримом будущем сыграет с представителями РФ.
Об этом Петраков заявил в интервью британскому изданию The Guardian.
Он подчеркнул, что Украина должна как можно дальше дистанцироваться от соседей.
"Я бы не хотел, чтобы такой матч случился, пока я жив. Я не хочу пожимать руки этим парням… Мы должны построить великую стену и сделать все возможное, чтобы отделиться от них. У этих людей нет ни морали, ни принципов. Русские нам не братья, они – орда", – категорично сказал наставник "желто-синих".
Напомним, в июне украинской сборной предстоит провести стыковой матч с Шотландией в отборе к чемпионату мира 2022 года. В случае успеха наши ребята поспорят за путевку в Катар с другой британской сборной – Уэльсом.
Стоит напомнить, что сборные Украины и России сыграли друг с другом лишь два поединка. В отборе на Евро-2000 наша команда одолела соседей дома со счетом 3:2, а в Москве вырвала ничью в концовке (1:1), оставив Россию без путевки на чемпионат Европы. Тогда курьезный гол в ворота Филимонова забил Андрей Шевченко.