По мнению военного, это помогло бы приблизиться к справедливости в вопросе мобилизации.

В Украине должны начать мобилизовать госслужащих, заявил в интервью Апостроф TV Павел Кишкар, подполковник, старший офицер командования сухопутных войск ВСУ.

"Если государство говорит, что хорошим стрелком может быть водитель из "Авроры", которому 59 лет. То у меня с другой стороны вопрос - а почему мужчины, которые сейчас служат в ГБР, других органах или работают на различных предприятиях - не могут быть успешными стрелками, операторами дронов или связистами. Человека в 58 лет мы можем подготовить, взяв его из бизнеса. Человека из государственного аппарата мы не можем взять", - сказал Кишкар.

Он добавил, что сейчас вопрос мобилизации в Украине касается только мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. По мнению Кишкаря, это должно означать, что все мужчины этого возраста будут служить.

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"Неважно, где ты находишься, на какой государственной службе. Часто возникают конфликты. Когда 35-летний детектив, который никогда не участвовал в боевых действиях, рассказывает мне, как надо подать документы на списание той или иной техники, которая была поражена в ходе боевых действий. Так не может быть. Почему мы не можем дать определенный срок этим госорганам и сказать, что все мужчины в государственных институтах, на государственных предприятиях 25-60 лет, у которых нет оснований для отсрочки - идут на войну. МВД полтора года предоставить, СБУ 2 года", - добавил Кишкар.

По мнению военного, этих госслужащих могли бы заменить ветераны, которые вернулись с войны, а также женщины или мужчины, которые не подлежат мобилизации.

"Если мы даем 2 года времени тому же ГБР, чтобы все мужчины, которые подпадают под мобилизацию, сходили и отслужили хотя бы год. То мы вводим эти требования к госслужбе условно с 2030 года. И это кардинально изменило бы ситуацию. Я понимаю, что справедливости в вопросах мобилизации не может быть. Но это приближение, движение. Те очереди, которые видели в феврале 2022 года - мы как государство делаем шаг навстречу этим людям. Давайте честно скажем, что в вопросах мобилизации государство должно начать с себя и вот этот инструмент", - подытожил Кишкар.

Мобилизация в Украине: другие важные новости

По мнению военного Владимира Бездетного, Украине стоит создать "наемную" армию, в частности вербуя иностранцев за большие деньги. В частности, военный считает, что для государства это будет более выгодно, чем тратить деньги на "бусификацию" немотивированных людей, от которых на фронте нет пользы.

Накануне в СМИ появилась информация, что Кабмин выделил 71 миллион 820 тысяч гривен на централизованную печать 900 тысяч повесток до конца 2024 года. Таким образом государство планирует печатать до 300 тысяч повесток в месяц.

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