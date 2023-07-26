Сейчас они действуют до 18 августа.

В ближайшие дни парламент должен в очередной раз продлить действие в Украине режима военного положения и всеобщей мобилизации. Это будет уже восьмое голосование Верховной Рады за военное положение с начала войны.

Народный депутат Ярослав Железняк напомнил, что последний раз за продление военного положения и мобилизации в Украине парламентарии голосовали в мае. Следовательно, они действуют до 18 августа.

"Скорее всего, это продление военного положения и всеобщей мобилизации будет также на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года", - отметил парламентарий.

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Железняк также отметил, что сначала президент должен подать в Раду соответствующие указы, которые утвердит профильный комитет (по вопросам обороны) и за которые затем проголосуют в сессионном зале нардепы. Для принятия соответствующего решения необходимо набрать более 226 голосов народных избранников.

Война в Украине - мобилизация и военное положение

С самого начала полномасштабного вторжения России - 24 февраля - в Украине было введено действие военного положения, а впоследствии объявлена всеобщая мобилизация. Впервые военное положение было введено на 30 суток, впоследствии его продление начали принимать уже сроком на 90 суток. Последний раз военное положение в Украине продлили 2 мая 2023 года.

На время военного положения по всей стране действует комендантский час - разный для каждого региона в зависимости от ситуации безопасности. Во время комендантского часа гражданам запрещено находиться на улицах без специальных разрешений.

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