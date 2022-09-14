Одна из целей мужчины – не оставить просто так то преступление, которое совершили с его семьей россияне. Поэтому он направил обращение в Международный уголовный суд в Гааге.

На Житомирщине в селе Юровка 42-летний Владимир Ободзинский в результате российского удара двумя 500-килограммовыми бомбами по его дому потерял свою семью - 40-летнюю жену Наталью, 14-летнего сына Владимира, 19-летнюю дочь Иванну и годовалых внуков Веронику и Дениса.

Прошло пол года после трагедии, а Владимир не может сдержать слезы, рассказывая о семье, пишет Украинская правда. Жизнь.

Когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, семья Ободзинских решила не покидать дом, потому что российские военные были далеко от их села. Владимир тогда работал в Киеве.

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В последний раз он видел семью по видеосвязи 8 марта. Позвонил жене, поздравил с праздником.

"Мы тогда шутили, старались не паниковать. Иванночка очень просила меня возвращаться поскорее, потому что они соскучились", – вспоминает мужчина.

В день трагедии Владимиру было очень неспокойно на душе. Но поскольку вся киевская трасса тогда была заблокирована, он решил пока не ехать, еще немного подождать. Примерно в 19.00 он еще раз пообщался с семьей по телефону и пожелал всем доброй ночи. А в 20.30 ему позвонил сосед Николай и сказал, что на улице, где они живут, что-то дважды сильно гупнуло.

"Я сразу набрал жену, но телефон был выключен. Это нормально для Натали, потому что преподавала допоздна и могла еще работать дистанционно. Поэтому я позвонил сыну. Телефон так же был выключен. У дочки - тоже. У меня началась паника", – вспоминает Владимир.

Наконец дозвонился отцу и попросил заглянуть в дом. Через 20 минут в трубке сразу же услышал крик своей мамы, а отец тяжелым голосом прошептал: "Дома нет никого живого".

"В тот день они погибли физически, а я – душевно", – говорит Владимир.

Внуков Владимира нашли в 60-70 метрах от дома в соседском огороде. Дочь Иванна была в ванной комнате, жена Наталья – на кухне. Сына нашли неподалеку. Узнать можно было только его.

"Русские сбросили две 500-килограммовые бомбы, дом просто снесло. На его месте теперь - груда кирпичей, разбросанные детские вещи, книжки, одежда и игрушки. Меня спрашивают, что я с этим думаю делать... Ничего я не думаю там ни убирать, ни делать", – говорит сквозь слезы мужчина.

Мужчина вспоминает: когда он уже был на работе в Киеве, жена и дочь просили его вывезти их. Эта просьба - еще один камень на его сердце.

"То, что я их не спас, останется со мной на всю жизнь", – с болью в голосе говорит он.

9 марта тела Ободзинских забрали из морга и похоронили на Малинском кладбище. Владимир оставил рядом с родными место и для себя.

"До морга я как-то держался, но когда увидел их тела, то все.... Они лежали в открытых гробах замотанные в простыни.... Мы докупили кое-какие вещи и положили в гроб. На кладбище был священник. Сделали все по обрядам", – вспоминает он.

"Почему это произошло именно с ними?", – спрашивает себя и не находит ответа.

После похорон мужчина вернулся в Киев работать.

"С 11 марта я живу на работе. Здесь мне дали маленькую комнатку", - говорит он.

Владимир признается: после потери начал жить одним днем, не задумываясь о будущем, но ищет новые смыслы в этой жизни. Помогает людям, оказавшимся в затруднительном положении.

"Понимаете, я все потерял в жизни, поэтому хотя бы этим детям помогу, чтобы они на мгновение почувствовали себя лучше, чтобы порадовались", – говорит Владимир.

Одна из целей мужчины – не оставить просто так то преступление, которое совершили с его семьей россияне. Поэтому он направил обращение в Международный уголовный суд в Гааге.

Адвокат Владимира-Алексей Ясюнецкий считает, что в отношении преступлений России должен быть свой "Нюрнберг". А история Владимира, который в один миг потерял три поколения своей семьи, вместе с историями других жертв российских захватчиков, лягут в основу этого процесса.

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