Родные девушки предполагают, что ее забрали для обмена на российских солдат.

В деревне Старый Быков на Черниговщине пропала 25-летняя учительница математики Виктория. Ранее российские оккупанты взяли ее в плен и, как считают родные, вывезли для последующего обмена на солдат РФ.

Как передает "Суспильне", 25 марта в селе Старый Быков враги начали проверять телефоны местных жителей. У Виктории обнаружили сообщения о передвижении российских войск, которые она отправляла через чат-боты. За это учительницу забрали и содержали в плену вместе с мужчинами в подвалах. Она была единственной пленной девушкой.

По словам Ирины, сестры Виктории, последний раз учительницу видели 29 марта. В плену она не боялась оккупантов — говорила правду и все, что думала о вторжении РФ в Украине. Россияне отвечали, мол, будут судить девушку по законам своей страны.

Ирина считает, что Викторию увезли и планируют использовать для обмена на пленных солдат РФ. Девушка преподавала в броварской школе, а после начала полномасштабного вторжения отправилась к родителям в Старый Быков.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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