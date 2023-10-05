Исследователь отметил, что Нобелевская премия для него стала огромным сюрпризом.

Лауреат Нобелевской премии по физике Ференц Крауш передаст полученные призовые на помощь Украине.

В целом Нобелевская премия по физике предусматривает награду в $995 тыс., но в этом году указанная сумма была разделена между тремя лауреатами. Краушу досталось $330 тыс., сообщило издание Portfolio.

Исследователь венгерского происхождения Ференц Крауш отметил, что Нобелевская премия для него стала огромным сюрпризом. Также ученый заявил, что выигранную премию отдаст на благотворительность в пользу украинцев. Ученый решил поддержать проекты местных украинских общин, которые помогают переселенцам.

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Нобелевская премия по физике

В этом году Нобелевский комитет назвал лауреатов премии по физике - Пьер Агостини, Ференц Крауш и Энн Л'Уле. Награду вручили за экспериментальные методы изучения динамики электронов в материи.

Работа этих ученых дала новые инструменты по исследованию мира электронов внутри атомов и молекул. Они показали, как создаются чрезвычайно короткие импульсы света, которые можно использовать для измерения быстрых процессов, в которых электроны движутся или изменяют энергию. Благодаря этому стало возможным исследование процессов, которые настолько быстры, что их раньше не могли отследить.

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