Простреленные дома, разбитая вражеская техника, обворованные квартиры и тела убитых местных жителей - это все оставили после себя российские оккупанты.

Последствия российской оккупации преодолевают жители Гостомеля, в частности жители ЖК "Покровский", которых российские военные держали заложниками в подвалах, а в захваченных квартирах организовали штаб.

Похожая ситуация была и в соседних частных усадьбах. Лучшие дома россияне захватили для жилья, другие же просто обокрали, говорится в сюжете ТСН.

Людям, оказавшимся в плену, не хватало медикаментов и воды. За еду им служили сухпайки оккупантов: те воровали продукты из квартир, а свои полусъедобные продукты отдавали заложникам.

Простреленные дома, разбитая вражеская техника и обворованные квартиры - это все оставили по себе российские оккупанты, как напоминание, когда бежали 11 марта. Примерно такая же картина везде, где жили российские оккупанты. Агрессоры жили там всего несколько дней, но за это время успели зайти почти в каждый дом.

Но повезло выжить не всем местным жителям. Сколько убитых русскими людей могут еще лежать под завалами и в разрушенных домах - представить страшно. Сейчас спасатели, полиция и медики заходят на каждый участок и в каждую квартиру, чтобы проверить, нет ли там страшных находок.

Подробнее о том, возвращаются ли люди в свои дома - смотрите в сюжете:

Как сообщал УНИАН, ранее ведущий шоу "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров побывал на базе оккупантов, которая была обустроена в уже освобожденном поселке городского типа Гостомель Киевской области. База противника была в жилом комплексе "Покровский", оккупанты мародерили и оставили после себя свинарник.

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