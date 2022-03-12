Военные получили сотни писем и комментариев со словами поддержки.

По просьбе Национальной гвардии дети прислали своих рисунки, видео и стихи, чтобы поддержать защитников Украины.

Как отметили в НГУ, за несколько часов поступило более 200 писем и 300 комментариев с теплыми пожеланиями военным.

"Это рисунки, видео, стихи и многое другое. К сожалению, мы не в состоянии опубликовать все сразу. Публикуем первую партию детских рисунков", - отметили в НГУ, добавив слова благодарности всем, кто поддержал воинов.

На опубликованных рисунках дети призывали к миру, изображали сцены боев, украинских защитников, павших оккупантов, голубей, радуги, украинский государственный флаг и герб и тому подобное.

На некоторых рисунках дети обращались к своим отцам, которые сейчас защищают страну от российских оккупантов.

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