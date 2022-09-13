Более семидесяти тысяч квадратных километров в десяти областях заминировано боеприпасами и взрывчатыми веществами.

На освобожденных от российских захватчиков территориях ежедневно фиксируется до двухсот кровавых военных преступлений.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

"На временно занятых и уже освобожденных от врага украинских территориях ежедневно фиксируется до двухсот кровавых военных преступлений, совершенных российскими оккупантами. Минная опасность в освобожденных городах и селах остается высокой, более семидесяти тысяч квадратных километров в десяти областях заминированы боеприпасами и взрывчатыми веществами. Силы обороны принимают меры по скорейшему возвращению мирной жизни в освобожденные общины", - говорится в сводке.

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Война в Украине: актуальные данные

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге. С начала наступательной операции защитникам удалось подвинуть линию фронта на 12 километров.

А вот украинское контрнаступление в Харьковской области оказалось для россиян неприятной неожиданностью. В Пентагоне отметили, что воины ВСУ вытеснили большую часть оккупантов за пределы Украины и освободили Изюм и Купянск.

На деоккупированных территориях украинские правоохранители продолжают находить пыточные и жестоко убитых россиянами местных жителей.

Ранее в Институте изучения войны констатировали, что контрнаступление ВСУ переломило ход войны, но боевые действия затянутся до 2023 года - после стабилизации линии фронта защитникам придется начинать новые атаки.

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