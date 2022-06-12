У 13-летнего Святослава вытащили 4-сантиметровый осколок, который превратил его легкое в гематому.

Врачи во Львове врачи спасли подростка из Лисичанска. Ребенок получил смертельную травму во время ракетных обстрелов города российскими военными.

Об этом сообщает Укринформ.

У 13-летнего Святослава вытащили 4-сантиметровый осколок, который прошел через шею, грудную клетку и застрял в легком. По словам детского хирурга Дмитрия Грицака, подросток чудом выжил.

"Вообще это смертельная травма и это чудо, что не были повреждены магистральные сосуды и он не погиб на месте. Осколок попал в шею над правой ключицей, прошел верхнее отверстие грудной клетки, через все легкое и остановился над диафрагмой в нижних сегментах правого легкого", – объяснил врач.

После ранения 9 мая подростку оказали первую помощь, после чего доставили во Львов, где ему провели очень сложную операцию. Хирург уточнил, что все легкое превратилось в гематому.

Мама пострадавшего ребенка Елена Рычкова рассказала, что в тот день обстрелы Лисичанска не прекращались. Семья была у бабушки, но все же решили дойти домой в другой район, когда немного все утихло.

"Это произошло прямо возле нашего дома, прилетела ракета и взрыв. Сначала не поняли, что произошло, муж бросился к пострадавшему соседу, а я вернулась к Святику и вижу у него на шее вырванная рана и льется кровь. Я сразу прижала то место рукой и знала, что ни в коем случае нельзя отпускать, он то приходил в сознание, то терял сознание и все просил воды. Когда пил, я просто под рукой чувствовала, как хлюпало, и прижимала еще сильнее", - вспоминает женщина.

Она отметила, что Святославу заклеили широким пластырем рану, обвязали бинтом шею, а перекись водорода просто налили сверху.

"Его сразу положили в реанимацию, а утром нас отвезли на эвакуационный медицинский поезд на Львов. Мы ехали в красном вагоне-реанимации, где сына подключили к разным современным аппаратам, чтобы он мог дышать. По прибытии врачи сказали, что сразу оперировать нельзя, потому что состояние очень тяжелое, поэтому сначала нужно его стабилизировать в реанимации", – сообщила мама подростка.

Мальчик провел в реанимации 10 дней под аппаратами, которые помогали ему дышать. Восстановить дыхание удалось лишь после двух бронхоскопий.

У Святослава есть 28-летний брат, который жил в Боярке Киевской области, и сейчас считается без вести пропавшим. Последний раз он выходил на связь 10 марта.

"Как сообщили военные, его документы нашли, но среди убитых и раненых не было. Его жена сейчас с маленькими детьми в Сумах, но в ближайшее время планирует выехать в Польшу, чтобы уберечь детей от войны, которая уже столько горя принесла семье", – подытожила женщина.

Как ранее сообщал УНИАН, врачи из Чернигова и Киева спасли жизнь молодого украинского пограничника, который получил тяжелое ранение в первый день полномасштабного вторжение России в Украину. Один осколок прошел насквозь через руку, другой попал в живот и вошел в левый желудочек сердечной мышцы.

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