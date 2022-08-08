Сергей Братчук отметил, что у захватчиков нет никаких успехов на южном направлении.

Российские пропагандисты распространяют новый фейк. В этот раз якобы жителей Одесской области срочно эвакуируют из-за наступления оккупантов.

Об этом рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

По его словам, анонимными Telegram-каналами распространяют данный фейк. Он заверил, что никто никого срочно из Одесской области не эвакуирует.

Брачук считает, что захватчики может атаковать Одесскую область только ракетами. Он напомнил, что у оккупантов нет никаких успехов на южном направлении.

Как ранее сообщал УНИАН, 12 июля издание Financial Times опубликовало материал, в котором шла речь о том, что страны НАТО и ЕС настаивают на улучшении системы отслеживания оружия, которое они поставляли Украине, из-за опасений, что его вывозят из страны на европейский черный рынок.

21 июля представитель Европола Яп Оп Ген Оорт, заявил, что якобы зафиксированы случаи торговли на черном рынке огнестрельным оружием и товарами военного назначения. В СНБО потребовали фактов и доказательств озвученных обвинений.

Впоследствии стало известно, что РФ всячески пытается сорвать поставки оружия в Украину, используя при этом пропаганду, агентуру и подкуп.

В свою очередь президент Владимир Зеленский комментируя фейки с РФ относительно якобы торговли предоставленным Украине партнерами оружием, подчеркнул, что украинцы не такие подонки, как россияне.

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