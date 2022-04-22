В это время усилят патрулирование улиц.

Во Львовской области отменен комендантский час в Пасхальную ночь.

Об этом заявил председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"Комендантский час в Пасхальную ночь, с 23:00 23 апреля до 6:00 24 апреля, отменена. Соответствующий приказ как председатель Львовской ОВА я издал сегодня", - отметил он.

Козицкий призвал граждан беречь себя и быть осмотрительными.

Вместе с тем, как сообщил мэр Андрей Садовый, во Львове не будет ночных богослужений на Пасху. Это решение приняла Рада епископов Львова, учитывая войну с Россией.

"Несмотря на то, что в Пасхальную ночь отменен комендантский час, изменений в графике праздничных богослужений в храмах Львова не будет. Просим всех львовян быть бдительными, сохранять спокойствие и не пренебрегать своей безопасностью! Все будет Украина", - подчеркнул Садовый.

Также в Одессе и Одесской области в Пасхальную ночь отменили комендантский час. Об этом сообщили в Одесской областной военной администрации.

Отмечается, что распоряжением начальника ОВА Максима Марченко с 22:00 субботы, 23 апреля, до 05:00 воскресенья, 24 апреля, отменяется комендантский час.

По словам Марченко, в это время усилят патрулирование улиц правоохранителями и силами Национальной гвардии.

"В церквях и храмах будут проходить праздничные богослужения, которые смогут посетить все верующие. Однако безопасность превыше всего и Пасха не отменяет должного реагирования на воздушные тревоги", - сказал начальник ОВА.

Вместе с тем правоохранители призывают верующих быть особенно бдительными на Пасху – враг может устроить провокации.

"Российская пропаганда распространила уже не одно заявление о возможных насильственных действиях в отношении верующих в период Пасхальных праздников и церковных богослужений в Украине. Таким образом росСМИ уже готовят почву для провокаций со стороны армии рф. И заранее перекладывают ответственность за них на представителей националистических объединений". Подлости врага достаточно, чтобы устроить провокации даже в Пасху – один из самых больших христианских праздников. Поэтому призываем украинцев быть особенно бдительными в этот период", - говорится в сообщении СБУ в Facebook.

Служба безопасности Украины и Национальная полиция приложат максимум усилий, чтобы Пасха прошла безопасно.

"Однако гражданам следует учитывать, что в нашей стране идет война, и враг готов к любым действиям в отношении гражданского населения. Уважение к церквям и святыням у него тоже отсутствует – об этом свидетельствуют многочисленные бомбардировки таких объектов. В связи с этим рекомендуем верующим воздержаться от массовых скоплений в культовых сооружениях, а главам церквей – минимизировать количество присутствующих на праздничных богослужениях. Также просим соблюдать правила комендантского часа, установленные гражданскими администрациями каждого региона", - отметили в ведомстве.

Напомним, на Хмельнитчине также отменяют комендантский час в Пасхальную ночь.

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