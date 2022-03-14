"Вместе мы - непреодолимая сила", - отметил Валерий Залужный.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный поздравил Украину с Днем добровольца.

"С Днем Украинского Добровольца! Вместе мы - неодолимая сила! Спасибо за выбор решительных. Вместе к победе", - написал он на своей странице в Facebook.

Он также опубликовал видеоролик к празднику.

День украинского добровольца: справка УНИАН

День украинского добровольца - это праздник в честь украинских добровольцев, отмечается в Украине ежегодно 14 марта. В этот день в 2014 году первые 500 бойцов-добровольцев Самообороны Майдана прибыли на полигон Новые Петровцы для формирования первого добровольческого батальона, из которого впоследствии образовался 1 БОН НГУ им. Кульчицкого.

Праздник введен 17 января 2017 года Верховной Радой Украины с целью чествования мужества и героизма защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, содействия дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе, усиления общественного внимания и заботы к участникам добровольческих формирований и в поддержку инициативы общественности.

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