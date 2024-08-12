По словам Белецкого, в Польше ожидают "весомого" жеста со стороны Украины.

В Польше ожидают "весомого" жеста со стороны Украины в вопросе Волынской трагедии. Об этом сказал бывший премьер-министр Польши, депутат Сейма и экс-министр европейской интеграции Ян Кшиштоф Белецкий в интервью Радио Свобода.

Так он прокомментировал недавнее заявление министра обороны Польши, что Украина не станет членом ЕС, пока не будут решены дела Волыни.

"Процесс вступления Украины в ЕС является результатом решения всех стран-членов. Конечно, в крайнем случае можно предположить, что одна страна может ветировать эти процедуры, впрочем, не думаю, что так будет. Зато надо согласиться, что война войной войной, но определенные жесты, определенные символы, могли бы быть выполнены даже во время войны, которая продолжается", - отметил политик. Видео дня

Он подчеркнул, что для поляков память и забота о прошлом очень важна.

"Мне всегда казалось, что если продолжались эксгумационные работы, целью которых была возможность наконец достойно похоронить лиц, замученных на Волыни, если сейчас условия позволяют, то эти работы должны быть возобновлены. Как по мне, это простое и необходимое условие, чтобы с наибольшей заботой думать о тех, кого убили. ... Если есть историческая запись о Волынской трагедии, то, без сомнения, следующие польские поколения будут об этом помнить. Поэтому лучше сделать тот шаг-минимум, то есть отыскать эти символические останки жертв и похоронить с должным достоинством и усердием", - подчеркнул Белецкий.

Относительно того, может ли вопрос Волыни стать осложнением на пути Украины в ЕС, он сказал, что "это точно осложнение, поскольку в этом всем есть много символики и нужна добрая воля и эмпатия, а также желание признать, что не все в прошлом было хорошо и хорошо".

При этом Белецкий отметил, что "этот жест, и добрая воля" для него не имеет никакой связи с войной.

"Потому что если кто-то хочет проводить исследования и эксгумацию и не боится, что над ним летают дроны, ракеты или что-то другое, то пусть копает, проводя эксгумацию. Невозможность проводить эти работы полякам трудно понять", - резюмировал польский политик.

Волынская трагедия: последние новости

Как сообщал УНИАН, в июле министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью Polsat News заявил, что Украина не станет членом Европейского Союза, пока не решит "Волынский вопрос". По его словам, Варшава поддерживает Киев "настолько, насколько это возможно", хотя в отношениях между странами "не все идеально из-за нерешенных исторических вопросов".

В этом году Украина и Польша запланировали совместные мероприятия по чествованию жертв Волынской трагедии.

Как известно, тема Волынской трагедии является одной из самых противоречивых в украинско-польских отношениях.

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