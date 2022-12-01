Российские военные во время доразведки целей для своих ракетных ударов по Украине активно мониторят украинские соцсети.
Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире информационного телемарафона.
"Они комплексно подходят к этому делу, у них есть серьезная армия мониторщиков, которая постоянно изучает прежде всего то, что пишут украинцы в своих соцсетях. Поэтому всегда информационная гигиена в различных ее проявлениях должна быть у нас, потому что действительно враг читает комментарии, смотрит Telegram-каналы разных деятелей и рядовых граждан. Также враг имеет космическую разведку, враг проводит разведку с применением БПЛА. Ну и безусловно это агентура, которая есть в Украине", - сказал спикер.
Ракетные удары по Украине
23 ноября Россия осуществила очередную массированную атаку по Украине. Ракеты попали в объекты критической инфраструктуры в нескольких областях. Всего были выпущены около 70 крылатых ракет, 51 из них уничтожено. Во многих регионах произошли аварийные отключения электроэнергии, также они на длительное время остались без тепло - и водоснабжения.