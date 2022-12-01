Поэтому важно сохранять информационную гигиену.

Российские военные во время доразведки целей для своих ракетных ударов по Украине активно мониторят украинские соцсети.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире информационного телемарафона.

"Они комплексно подходят к этому делу, у них есть серьезная армия мониторщиков, которая постоянно изучает прежде всего то, что пишут украинцы в своих соцсетях. Поэтому всегда информационная гигиена в различных ее проявлениях должна быть у нас, потому что действительно враг читает комментарии, смотрит Telegram-каналы разных деятелей и рядовых граждан. Также враг имеет космическую разведку, враг проводит разведку с применением БПЛА. Ну и безусловно это агентура, которая есть в Украине", - сказал спикер.

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Ракетные удары по Украине

23 ноября Россия осуществила очередную массированную атаку по Украине. Ракеты попали в объекты критической инфраструктуры в нескольких областях. Всего были выпущены около 70 крылатых ракет, 51 из них уничтожено. Во многих регионах произошли аварийные отключения электроэнергии, также они на длительное время остались без тепло - и водоснабжения.

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