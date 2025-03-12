Международный Реестр убытков станет основой будущих репараций от России.

Отныне на государственном портале "Дия" украинцы могут подавать заявление в международный Реестр убытков в Гааге о репарациях, связанных с душевной болью и страданиями, вызванными исчезновением без вести близкого члена семьи или другого члена семьи в результате действий Российской Федерации против Украины.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

"Запустили новую категорию заявлений в международный Реестр убытков. Если ваш отец, мать, муж, жена, ребенок или другой близкий родственник пропали без вести - подайте заявление в "Дие" о возмещении всех пережитых страданий", - отметил Федоров.

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По его словам, Международный Реестр убытков является основой будущих репараций от России, а также голосом Украины для всего мира. Для этого необходимо перейти по ссылке и отправить информацию.

"Каждое заявление - четкий сигнал о масштабе преступлений, которые совершила Россия. Не молчите, враг должен ответить за содеянное", - подчеркнул министр.

Реестр убытков о компенсации - главные новости

В мае 2024 года украинцы, чьи дома пострадали от российской агрессии, получили возможность сообщить в международный Реестр убытков о поврежденном или уничтоженном имуществе на государственном портале "Дия". Отмечается, что данные из Реестра станут основой для будущих репараций, которые Россия должна заплатить за все разрушения и преступления в Украине.

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