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Оккупанты арестовали в Севастополе военного российского флота, обвинив его в "госизмене в пользу Украины"

10:13, 30 июля 2020
Общество
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ФСБ России / Иллюстрация REUTERS

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ФСБ РФ.

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«Федеральной службой безопасности в Севастополе задержан военнослужащий Черноморского флота, собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения. ФСБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (Государственная измена)», - говорится в сообщении.

Отмечается, что суд уже заключил обвиняемого под стражу.

Как сообщал УНИАН, ранее секретарь СНБО рассказал, как Украина готовится отражать возможную агрессию РФ с моря.

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