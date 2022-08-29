Продолжается процедура передачи арестованных активов в управление АРМА.

Во Львовской области наложено арест на 3 земельных участка общей стоимостью более 2 млн грн.

Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, эти наделы незаконно оказались в собственности жены народного депутата Виктора Медведчука Оксаны Марченко. Сейчас идет процедура их передачи в управление государства.

"По предварительной информации, в 2009 году райгосадминистрация приняла незаконное решение безвозмездно передать земельный участок из государственной собственности частному предприятию. При этом не было сделано никаких изменений в "Книге записей о государственной регистрации государственных актов на право собственности". Впоследствии предприниматели, с целью завладеть активами "на законных основаниях", внесли заведомо недостоверные сведения в официальные документы, разбили земельный надел на 3 отдельных участка и оформили их как собственность компании. На захваченной таким образом земле, расположенной в туристически привлекательном регионе Стрыйщины, злоумышленники начали строительство объектов туристической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

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В СБУ установили, что конечным бенефициаром этой компании является Оксана Марченко, внесенная в санкционные списки СНБО.

Сейчас Сколевский районный суд удовлетворил инициированный СБУ иск об аресте этих объектов недвижимого имущества.

Продолжается процедура передачи арестованных активов в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Как сообщал УНИАН, народный депутат Виктор Медведчук подозревается в государственной измене и содействии терроризму, находится под арестом.

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