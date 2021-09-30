Один из авторов провокации говорит, что ролик – социальный.

Группа молодых людей ради эффектного ролика в TikTok организовала "похищение" девушки в центре Львова.

Соответствующий ролик появился на TikTok-странице Андрея Гаврилива.

Как свидетельствуют отснятые кадры, двое парней в темной одежде и балаклавах остановились у тротуара на черном Mercedes, выбежали на пешеходную зону и схватили девушку, стоявшую между прохожими. Так называемое "похищение" произошло на глазах у десятка горожан.

Как пишет ZAXID.NET, на место происшествия неравнодушные вызвали копов. В городе сразу ввели спецоперацию по перехвату автомобиля, а патрульная полиция начала поиски машины.

По словам пресс-секретаря полиции Светланы Добровольской, авто с молодыми людьми обнаружили в центре города через полчаса после звонка прохожего. В салоне находились трое мужчин в возрасте до 27 лет и девушка.

Правоохранителям молодые люди объяснили, что просто снимали видео для соцсетей.

На блогеров составили админпротоколы по статье о мелком хулиганстве.

Один из актеров Остап Оскар в комментарии каналу "Украина" заявил, что они просто снимали социальный ролик.

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Автор: Виолетта Орлова