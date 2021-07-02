В частности, в городе в разумных пределах усилят соблюдение карантинных мероприятий в заведениях питания и культуры.

Во Львове из-за угрозы распространения штамма коронавируса "Дельта" решили усилить карантин, увеличив темпы вакцинации и количество коек для больных.

Об этом в Facebook после заседания городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

По его словам, на заседании договорились обустроить и зарезервировать дополнительные койки с кислородом, увеличить количество вакцинаций до 5 тыс. в день.

Читайте такжеШтамм коронавируса “Дельта” больше поражает подростков - Минздрав (видео)Также, как отметил мэр, планируется вместе с Минздравом подготовить все необходимые документы для контрактования медучреждений города и в разумных пределах усилить соблюдение карантинных мероприятий в заведениях питания, культуры и других.

"И хоть сегодня статистика заболеваний действительно положительная для нас, но придет осень и придется пожинать плоды. Поэтому давайте подумаем о последствиях уже сегодня", - добавил Садовый.

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Автор: Светлана Макринская