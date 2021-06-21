Судья ЕСПЧ от России на текущей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы избран не будет.

Комитет ПАСЕ отклонил всех кандидатов от России в судьи Европейского суда по правам человека.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко.

По его данным, весь список кандидатов от Российской Федерации в судьи Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) был отклонён комитетом по выбору судей ЕСПЧ Парламентской ассамблеи Совета Европы в связи с несправедливым проведением конкурса в самой РФ.

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В связи с этим на июньской сессии ПАСЕ, которая началась сегодня, судья ЕСПЧ от России избран не будет.

«В среду комитет будет заседать снова, пророссийское лобби пытается ещё раз попробовать провести этот вопрос», добавил Гончаренко.

Отбор судей в ЕСПЧ

От Украины на пост судьи Европейского суда по правам человека претендуют Николай Гнатовский, Гаяне Нуриджанян и Александр Мережко.

В Страсбурге сегодня начинается летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, который продлится до 24 июня. Депутаты планируют рассмотреть ситуацию с крымскими татарами в оккупированном Россией Крыму и проведут срочные дебаты по ситуации в Беларуси.

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Автор: Виктория Токарева