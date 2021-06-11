Сертификационная работа по данному учебному предмету насчитывала 50 заданий.

В четверг, 10 июня, в Украине состоялось Внешнее независимое оценивание (ВНО) по биологии. Участие в тестировании приняли 79 388 человек, что составляет 62,4% от общего количества зарегистрированных.

Сертификационная работа по биологии состояла из 50 заданий. Среди них, в частности: 38 тестов – с выбором одного ответа; 8 тестов – на установление соответствия ("логические пары"); 4 теста – с выбором трех правильных ответов из трех групп предложенных вариантов ответов.

Результаты тестирования по биологии будут размещены на информационных страницах участников ВНО до 25 июня. Пока же можно ознакомиться с правильными ответами к тесту, обнародованными Украинским центром оценивания качества образования.

ВНО 2021 в Украине: как проходит

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Автор: Алина Вишневская