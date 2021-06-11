В четверг, 10 июня, в Украине состоялось Внешнее независимое оценивание (ВНО) по биологии. Участие в тестировании приняли 79 388 человек, что составляет 62,4% от общего количества зарегистрированных.
Сертификационная работа по биологии состояла из 50 заданий. Среди них, в частности: 38 тестов – с выбором одного ответа; 8 тестов – на установление соответствия ("логические пары"); 4 теста – с выбором трех правильных ответов из трех групп предложенных вариантов ответов.
Результаты тестирования по биологии будут размещены на информационных страницах участников ВНО до 25 июня. Пока же можно ознакомиться с правильными ответами к тесту, обнародованными Украинским центром оценивания качества образования.
ВНО 2021 в Украине: как проходит
- Основная сессия Внешнего независимого оценивания 2021 года стартовала 21 мая и продлится до 15 июня. В первый день участники ВНО делали сертификационную работу по химии.
- 24 мая состоялось тестирование по испанскому, немецкому и французскому языкам, а 25 мая – по английскому языку.
- 28 мая участники сдавали тест ВНО по математике.
- 1 июня состоялось самое многочисленное ВНО 2021 года – по украинскому языку, а также по украинскому языку и литературе.
- 4 июня участники ВНО делали сертификационную работу по истории Украины, а 7 июня – выполняли тестовые задачи по физике.
- 10 июня прошло тестирование по биологии, а завершающим на этой сессии будет ВНО по географии, которое запланировано на 15 июня.
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