Выполнять сертификационную работу по биологии изъявили желание 127 202 человека.

Сегодня, 10 июня, в Украине состоится Внешнее независимое оценивание (ВНО) по биологии. Принять участие в нем зарегистрировались 127 202 человека.

Условия допуска участников ВНО

Внешнее независимое оценивание 2021 года происходит в условиях карантинных правил, введенных из-за коронавируса. Так, его участники должны соблюдать социальную дистанцию и другие рекомендации медиков.

Допуск участников в пункт тестирования будет осуществляться с 9:50 до 10:50. Его процедура предусматривает прохождение термометрии и идентификации участников ВНО. Вход будет разрешен только при наличии следующих документов:

оригинала Сертификата внешнего независимого оценивания;

паспорта или другого документа, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;

приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы.

Если участник тестирования опоздает или не сможет предъявить оригинал сертификата или документа, удостоверяющего личность, его не допустят в пункт проведения ВНО.

Что нужно и запрещено брать на ВНО

Читайте такжеВНО 2021 в Украине: когда будут результаты тестирований и как их узнатьУчастникам ВНО запрещено иметь при себе любые средства связи, устройства считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатные и рукописные материалы, не предусмотренные процедурой тестирования. Их нужно оставить в специально отведенном месте, которое укажет инструктор в аудитории тестирования.

Однако абитуриентам стоит взять с собой 2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета, бутылку с питьевой водой без этикетки и средства индивидуальной защиты, которыми можно будет воспользоваться при необходимости.

Как будет проходить ВНО по биологии

Сертификационная работа по биологии содержит 50 заданий. В частности: 38 тестов с выбором одного ответа; 8 тестов – на установление соответствия ("логические пары"); 4 теста – с выбором трех правильных ответов из трех групп предложенных вариантов ответов.

Участник ВНО должен выполнить их в течение 150 минут. За правильное выполнение всех заданий можно набрать 82 балла.

Результат этого ВНО будет засчитан как результат государственной итоговой аттестации для учащихся (слушателей, студентов) учебных заведений, в 2021 году завершающих получение полного общего среднего образования, и будет использован во время приема в учреждения высшего образования.

ВНО 2021 в Украине: как проходит

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Автор: Алина Вишневская