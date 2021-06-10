Сегодня, 10 июня, в Украине состоится Внешнее независимое оценивание (ВНО) по биологии. Принять участие в нем зарегистрировались 127 202 человека.
Условия допуска участников ВНО
Внешнее независимое оценивание 2021 года происходит в условиях карантинных правил, введенных из-за коронавируса. Так, его участники должны соблюдать социальную дистанцию и другие рекомендации медиков.
Допуск участников в пункт тестирования будет осуществляться с 9:50 до 10:50. Его процедура предусматривает прохождение термометрии и идентификации участников ВНО. Вход будет разрешен только при наличии следующих документов:
- оригинала Сертификата внешнего независимого оценивания;
- паспорта или другого документа, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;
- приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы.
Если участник тестирования опоздает или не сможет предъявить оригинал сертификата или документа, удостоверяющего личность, его не допустят в пункт проведения ВНО.
Что нужно и запрещено брать на ВНО
Читайте такжеВНО 2021 в Украине: когда будут результаты тестирований и как их узнатьУчастникам ВНО запрещено иметь при себе любые средства связи, устройства считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатные и рукописные материалы, не предусмотренные процедурой тестирования. Их нужно оставить в специально отведенном месте, которое укажет инструктор в аудитории тестирования.
Однако абитуриентам стоит взять с собой 2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета, бутылку с питьевой водой без этикетки и средства индивидуальной защиты, которыми можно будет воспользоваться при необходимости.
Как будет проходить ВНО по биологии
Сертификационная работа по биологии содержит 50 заданий. В частности: 38 тестов с выбором одного ответа; 8 тестов – на установление соответствия ("логические пары"); 4 теста – с выбором трех правильных ответов из трех групп предложенных вариантов ответов.
Участник ВНО должен выполнить их в течение 150 минут. За правильное выполнение всех заданий можно набрать 82 балла.
Результат этого ВНО будет засчитан как результат государственной итоговой аттестации для учащихся (слушателей, студентов) учебных заведений, в 2021 году завершающих получение полного общего среднего образования, и будет использован во время приема в учреждения высшего образования.
ВНО 2021 в Украине: как проходит
- Основная сессия Внешнего независимого оценивания 2021 года стартовала 21 мая и продлится до 15 июня. В первый день участники ВНО делали сертификационную работу по химии.
- 24 мая состоялось тестирование по испанскому, немецкому и французскому языкам, а 25 мая - по английскому языку.
- 28 мая участники ВНО сдавали тест по математике.
- 1 июня состоялось самое многочисленное ВНО 2021 года – по украинскому языку, а также по украинскому языку и литературе.
- 4 июня участники ВНО делали сертификационную работу по истории Украины, а 7 июня – выполняли тестовые задачи по физике.
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