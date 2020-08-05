Вместо участковых в Украине появятся "шерифы" громады

Полицейский громады будет работать как шериф и постоянно в ней находиться.

В Украине должности участковых хотят заменить на аналогичные полицейские "шерифы" громады.

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Арсена Авакова Владимир Мартыненко в эфире канала Украина 24.

"Полиция — это не только патрульная, это все подразделения, которые есть в системе Национальной полиции, в том числе и участковые полицейские. Сейчас у нас запускается такая новая форма — полицейский офицер громады, и со временем она придет на замену участковым офицерам полиции, а участковые у нас сейчас так же работают", — сказал он.

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По словам Мартыненко, полицейский громады будет работать как шериф. Он будет постоянно в ней находиться, сотрудничать с ней и получать от нее часть финансирования.

"Полицейский офицер общины будет постоянно находиться на территории общины... и полностью с ней сотрудничает. И тут финансирование, в том числе ложится на общину. Это по аналогии - местный шериф, который постоянно со всеми общается", — рассказал он.

Как сообщал ранее УНИАН, проект "Полицейский офицер громады", который ориентирован на взаимодействие правоохранителей с ОТГ, презентовали еще в конце мая 2019-му.

Кандидатов на должность полицейских офицеров громады отбирали как среди действующих полицейских, так и среди общественности. Кандидату нужно было подать анкету, пройти тестирование, полиграф и собеседование с привлечением представителей общественности.

В 2020 году проект должен был охватить всю территорию Украины.

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