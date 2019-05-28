В Украине стартует проект "Полицейский офицер общины" - Нацполиция

Проект "Полицейский офицер общины" будут реализовывать в Украине в два этапа. В 2019 году они появятся в 802 объединенных теробщинах, а в 2020-м – на остальной территории страны, отметили в Нацполиции.

28 мая в Украине презентовали проект "Полицейский офицер общины", который ориентирован на взаимодействие правоохранителей с объединенными территориальными общинами (ОТО). Об этом сообщает сайт Нацполиции Украины.

Проект охватит 30 тыс. населенных пунктов Украины, в которых проживает около 28 млн человек.

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"Кто такой полицейский офицер общины? Это офицер полиции, который ориентирован на решение проблем безопасности именно своей территориальной общины. Он доступен населению, потому что постоянно находится рядом с людьми", – объяснил министр внутренних дел Арсен Аваков.

29 мая начнут свою деятельность в 22 теробщинах Днепропетровской области первые 34 офицера полиции, отметили в ведомстве. Начинается набор на работу в Кировоградской области.

По данным главы Нацполиции Сергея Князева, проект планируют реализовывать в два этапа: в 2019 году полицейский офицер общины появится в 802 ОТО, в 2020 году – на остальной территории Украины.

"Полицейский офицер общины – это тот, кто всегда будет здесь: я здесь знаю всех водителей, я здесь дружу и работаю, я здесь люблю и работаю, я здесь забочусь о детях, я здесь живу и работаю. Я всегда здесь! Таков наш основной месседж", – объяснил Князев.

В Нацполиции рассказали, что кандидатов на должность полицейских офицеров общины отбирают как среди действующих полицейских, так и среди общественности. Кандидату нужно подать анкету, пройти тестирование, полиграф и собеседование с привлечением представителей общественности.